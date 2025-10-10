O que a patrocinadora justificou ao Grêmio para remanejar pagamentos

Alfa ocupa o principal espaço da camisa do Grêmio. Cássio Caberlon / C2 Content/Divulgação

O Grêmio busca alternativas para cumprir com seus compromissos financeiros após o atraso dos repasses da patrocinadora master. A Alfa, casa de apostas, comunicou que não conseguirá fazer os pagamentos mensais ao clube até o fim do ano.

A reportagem de Zero Hora apurou que a empresa alegou ao Grêmio que está passando por uma reformulação. Em função disso, só poderá arcar com os pagamentos de outubro, novembro e dezembro em janeiro de 2026.

A casa de apostas se comprometeu a assumir custos dos juros de eventuais empréstimos tomados pelo Tricolor para cumprir com suas obrigações financeiras. Procurada pela reportagem, a Alfa disse que não comentará o assunto publicamente.

"A Alfa Entretenimento não comenta suas relações comerciais ou cláusulas financeiras com parceiros e clubes. Essa é uma premissa que está na empresa desde o início, quando a mesma iniciou suas parcerias. A Alfa reafirma sua postura de transparência e integridade, sempre pautada pelo cumprimento das normas e seus valores", diz nota da patrocinadora.

Quanto a Alfa paga ao Tricolor?

Mensalmente, a Alfa paga pouco mais de R$ 4 milhões ao Grêmio. Até o fim deste ano, deixarão de entrar cerca de R$ 12 milhões nos cofres do Tricolor. Anualmente, o clube recebe R$ 50 milhões pelo contrato de patrocínio.

Atraso de salários dos jogadores