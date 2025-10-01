O provável time do Santos contra o Grêmio 

Guilherme deve ser titular na Vila Belmiro. Raul Baretta / Santos / Divulgação

O Santos enfrentará o Grêmio nesta quarta-feira (1º) pela 26ª rodada do Brasileirão. O time paulista receberá o Tricolor tentando se afastar da zona de rebaixamento. Atualmente, ocupa a 16ª posição, a uma do Z-4.

O treinador Juan Pablo Vojvoda terá o retorno do lateral-esquerdo Escobar, que cumpriu suspensão no empate contra o Bragantino, e a volta de Adonis Frías. O zagueiro havia sido poupado no jogo em Bragança Paulista.

Assim, o Peixe deve entrar em campo com Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinícius), Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.