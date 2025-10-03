O provável time do Grêmio para enfrentar o Bragantino

Mano Menezes já tem time encaminhado para enfrentar o Bragantino. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Grêmio está encaminhado para enfrentar o Bragantino. A partida, que acontece no sábado (4), às 18h30min, é válida pela 27ª rodada do Brasileirão.

Na comparação com a escalação do time que empatou em 1 a 1 com o Santos, no meio de semana, devem ser feitas três mudanças. Mano prepara a entrada de Kannemann, Marcos Rocha (preservados) e Amuzu (no lugar do suspenso Alysson).

Assim, o provável time do Grêmio tem Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann, Marlon; Noriega, Arthur, Edenilson; Pavon, André Henrique e Cristaldo.