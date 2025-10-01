O provável time do Grêmio contra o Santos 

Time de Mano Menezes tem desfalques em todos os setores. (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Longe de casa, o Grêmio encara o Santos às 21h30min desta quarta-feira (1º), pela 26ª rodada do Brasileirão, visando aumentar sua sequência invicta — já são três jogos seguidos sem derrota.

Com desfalques em todos os setores, o Tricolor é forçado a entrar na Vila Belmiro com uma equipe mista. O time de Mano Menezes tem ao menos 10 jogadores no departamento médico.

Começa pelo gol: sem Volpi, Grando ganha sequência. O lateral Marcos Rocha, que gerou dúvida, está relacionado. Porém, não tem presença garantida — com isso, Gustavo Martins deve jogar improvisado. Na zaga, Noriega volta a formar dupla com Kannemann.

O meio-campo deve ficar parecido com o jogo anterior, no 3 a 1 sobre o vitória. Arthur e Edenilson começam o jogo mais uma vez. Com Noriega voltando à zaga, Dodi retoma à titularidade.

No ataque, mesmo criticado, Pavon vai para seu terceiro duelo seguido como titular. No outro lado, deve jogar Alysson. Centralizado, está André Henrique, substituto de Braithwaite e Carlos Vinícius, lesionados.

Leia Mais O impacto que a ausência de Willian deve gerar no posicionamento de Arthur

Provável escalação

Assim, o Grêmio deve ir a campo com: Gabriel Grando; Gustavo Martins, Noriega, Kannemann, Marlon; Dodi, Arthur, Edenilson; Pavon, André Henrique, Alysson.