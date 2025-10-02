O motivo que fez Mano substituir Arthur contra o Santos

Arthur no jogo na Vila Belmiro. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Eram 19 minutos do segundo tempo quando Arthur saiu do gramado da Vila Belmiro. Dali em diante, o Grêmio perdeu poder de meio-campo e o Santos conseguiu o empate em 1 a 1, placar final da partida na quinta-feira (2).

Em entrevista coletiva, o técnico Mano Menezes concordou que a troca foi um dos fatores de crescimento do Santos.

Leia Mais Três motivos para o empate do Grêmio contra o Santos

— Fomos muito lúcidos, com qualidade para fazer aquilo que queríamos fazer. E a partir de um determinado momento, naturalmente, quando fomos perdendo jogadores importantes, a equipe não reteve mais a bola na frente. A equipe não encontrou mais a saída que era necessária para não tomar uma como tomamos nos últimos minutos — explicou o comandante gremista.

Como Mano não tinha dito assertivamente qual era o motivo para a saída de Arthur, questionei-o após a entrevista coletiva. Na sala de imprensa visitante já com os microfones desligados, ele esclareceu:

— Ele já tinha o cartão (amarelo). Corria risco de ser expulso — explicou.

Arthur recebeu o cartão amarelo aos 37 minutos do segundo tempo, em lance bastante contestado pelo atleta. Depois, em outras duas faltas cometidas por ele, houve muita pressão dos jogadores do Santos para que o volante gremista fosse expulso por Paulo Cesar Zanovelli.