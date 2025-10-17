"O clube sabe da minha vontade", diz Gabriel Grando sobre renovação com o Grêmio

Gabriel Grando chegou ao jogo de número 100 pelo Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

A vitória do Grêmio por 2 a 0 sobre o São Paulo, na Arena, passou muito pela boa atuação coletiva da equipe. Se no ataque as coisas saíram como o esperado, a defesa também não deixou a desejar e passou os 90 minutos sem ser vazada.

Após a partida, o goleiro Gabriel Grando foi entrevistado na zona mista e comentou sobre a boa fase que passa no clube. Titular nos últimos quatro jogos, ele alcançou a 100ª partida nesta quinta-feira (16).

— Estou muito feliz pelas minhas 100 partidas pelo clube. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei chegar nessa marca. Estou muito feliz por esta marca, espero que venham mais jogos — disse.

Além disso, o goleiro foi questionado sobre seu futuro no clube. Com contrato por encerrar no fim de 2026, Gabriel Grando já recusou duas propostas de renovação do Grêmio por buscar maior sequência de jogos em campo.

Contudo, as respostas dadas após o apito final dão indícios de que o jogador gostaria de seguir no Tricolor na próxima temporada. Vale destacar que ele poderá assinar um pré-contrato no primeiro semestre de 2026.

— O clube sabe da minha vontade. Agora está na mão do clube e do meu empresário — respondeu Gabriel Grando, que ainda foi questionado sobre qual seria a sua vontade.

— Todo mundo sabe — disse, bem-humorado.