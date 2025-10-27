No set de “Coligay”: confira os bastidores da gravação de minissérie sobre a histórica torcida do Grêmio 

Gravações ocorrearam na Associação Leopoldina Juvenil, nesta segunda (27). Duda Fortes / Agencia RBS

O salão Imperatriz, um dos espaços do tradicional clube Leopoldina Juvenil, estava cheio. Eram pratos, talheres, comidas reais (e cenográficas), mesas, cadeiras, câmeras, cabos, monitores, figurinos, camarins improvisados, mais cabos, e uma centena de pessoas, todas elas envolvidas nas filmagens da minissérie “Coligay”, que vem sendo gravada na Capital desde o início de outubro.

Na última segunda-feira (27), Zero Hora esteve presente no set de filmagens da obra do Canal Brasil, que contará a história da primeira torcida LGBT+ do país. A reportagem conversou com profissionais envolvidos na produção da Ventre Studio, Casa de Cinema de Porto Alegre e +Galeria.

Entre eles, o diretor Paulo Machline e o ator Irandhir Santos, protagonista da história, que narrará os passos do personagem “Ramon”, diretamente inspirado em Volmar Santos, criador da organizada do Grêmio em 1977.

Por falar em inspiração, o também futuro longa brasileiro só saiu do papel por causa do livro “Coligay: Tricolor e de todas as cores”, escrito por Léo Gerchmann. A publicação de 2014 serviu como base para o roteiro escrito por Patrícia Corso, Fernando Américo, Raul Perez e Luiz Felipe Noé.

“Silêncio no set, por favor!”

Tão logo a chegada da reportagem ao imponente prédio do Juvenil, localizado no bairro Moinhos de Vento, o pedido era um só: silêncio. Afinal, diversos profissionais e atores estavam gravando no set uma cena ambientada em um restaurante nos anos 1970.

Eram cabistas, figurinistas, maquiadores, operadores de câmera, assistentes e figurantes envolvidos no take gravado num dos salões da ALJ.

Paulo Machline nas gravações de "Coligay". Duda Fortes / Agencia RBS

Paulo Machline, indicado ao Oscar em 2001 pelo curta-metragem em live-action “Uma História de Futebol” comandava o local. Ele foi escolhido para dirigir a minissérie, que depois de estrear no streaming, no segundo semestre de 2026, também será lançado nos cinemas.

— Quando fui convidado pra esse projeto, há um ano e pouco, tiveram algumas motivações. A primeira delas foi falar sobre um esporte sobre o qual eu já fiz alguns trabalhos, e tá super presente no meu dia a dia, né? Tanto no lado das paixões, como no lado do meu olhar crítico de cineasta. Gosto de falar de futebol, é um tema que me inspira sempre, eu tenho alguns filmes sobre — conta.

Em relação à sua segunda motivação, Machline revela sobre a diversidade do tema, mas sobretudo suas ligações gaúchas:

— O tema da diversidade, da liberdade, de falar sobre uma época. Também é uma época (anos 1970) recorrente na minha filmografia. Falar sobre esses espaços de liberdade, de falar sobre o contraste entre o momento político da época e essa luta por direitos civis e por diversidade. Ali é uma questão muito latente dos anos 70. E hoje, ainda hoje, ela é ressonante. A gente vive hoje momentos de variações em relação a esse tema — revela.

Filmar em Porto Alegre, falar sobre futebol e também sobre essa pauta dos direitos civis são coisas que me motivaram PAULO MACHLINE Diretor da minissérie "Coligay"

— E depois vem a questão de Porto Alegre. Eu sou a única pessoa da minha família, da minha geração, que nasceu fora de Porto Alegre. Os meus pais, meus irmãos mais velhos nasceram aqui. Tenho 14 tios e tias aqui. Então é uma espécie de volta, de investigação particular da minha ancestralidade, da minha origem. Filmar em Porto Alegre, falar sobre futebol e também sobre essa pauta dos direitos civis e dessas questões que eu falei antes da diversidade são coisas que me motivaram — diz.

"ZH" nas filmagens

Nova Hora”: uma clara alusão a Zero Hora. Duda Fortes / Agencia RBS

Em meio a figurantes sentados esperando seus respectivos momentos em frente às câmeras, uma dupla de atrizes, já enquadradas pelas lentes coordenadas por Paulo Machiline, atuava segurando um jornal no mínimo familiar. Era o “Hora Nova”, uma clara alusão a Zero Hora.

Na manchete do impresso, estampava a notícia “Sábado de sol na Capital”, junto com uma foto da fachada do extinto Cine Victória, à época na esquina da Borges de Medeiros com a Andrade Neves, no Centro Histórico de Porto Alegre. No periódico cenográfico, também dizia "Cinemas enchem com o novo filme, 'Tubarão'", na cartola da folha.

Ele traz um carisma, essa competência, contaminando o elenco PAULO MACHLINE Diretor fala sobre o ator Irandhir Santos, que protagoniza "Coligay"

O ator principal

Antes de uma van com diversas tigelas de vidro e potes de plástico com comida chegarem na esquina da Marquês do Herval com a Félix da Cunha, afinal estava quase na hora do almoço de toda a turma envolvida nas filmagens da minissérie, surge Irandhir Santos no set. Na cena em questão, o personagem do consagrado e premiado artista, que tem mais de duas décadas de carreira, vai de encontro ao ator gaúcho Fred Vittola, que também atua na obra.

— O Irandir é um ator muito dedicado, muito sério. Ele usa um método que ele tá dentro do personagem quase que o tempo todo, né? Ele traz um carisma, essa competência, contaminando o elenco. Ele serve como esse centro de inspiração e de motivação do resto do elenco. Trabalhei com grandes atores e atrizes, mas trabalhar com o Irandir tá sendo uma experiência inesquecível. Realmente um marco pra mim como diretor. Um ator dessa qualidade. Mais do que a qualidade, a gente vê qualidade em muitos outros atores. A generosidade dele ao contracenar com o resto do elenco — elogia.

Irandhir Santos, o ator de filmes como "Tropa de Elite 2" (2010), "O Som ao Redor" (2013) e "Aquarius" (2016), além de novelas a Globo como “Amor de Mãe”, “Renascer” e mais recentemente “Guerreiros do Sol”, revelou que o convite para protagonizar a história da torcida gremista foi um verdadeiro “presente”:

— Esse projeto surge como sabe aqueles presentes? Que chegam muito de surpresa e um presente muito bem embalado que você primeiro se espanta porque recebeu um presente muito bem embalado, mas quando você abre a embalagem você se espanta o dobro porque a história da Coligay eu desconhecia e fiquei impressionado com essa marca de coragem tão forte aqui no Rio Grande do Sul acontecendo nos tempos de ditadura — conta.