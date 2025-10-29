Grêmio

Coligay
Notícia

"No olhar das pessoas eu fui entender a importância do Olímpico": veja entrevista com Irandhir Santos sobre minissérie de torcida histórica do Grêmio

Ator está em Porto Alegre gravando produção do Canal Brasil, que estreia no streaming e no cinema em 2026

João Rosa

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS