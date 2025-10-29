"No olhar das pessoas eu fui entender a importância do Olímpico": veja entrevista com Irandhir Santos sobre minissérie de torcida histórica do Grêmio

Irandhir Santos se concentrando antes de entrar em cena. Duda Fortes / Agencia RBS

— É um ator muito dedicado, sério e usa um método em que ele está dentro do personagem quase o tempo todo.

A fala de Paulo Machline, indicado ao Oscar em 2001 por “Uma História de Futebol”, é sobre o premiado ator Irandhir Santos, que está há mais de um mês em Porto Alegre gravando "Coligay", produção que no segundo semestre de 2026 se tornará minissérie no Canal Brasil e longa-metragem nas salas de cinemas.

O método que o diretor se refere é mais conhecido por "método Stanislavski", no qual o ator ou atriz incorpora emocional e psicologicamente o personagem, mantendo-se nele mesmo fora das cenas para alcançar maior autenticidade. Grandes lendas como Marlon Brando, Robert De Niro e Daniel Day-Lewis já o utilizaram.

É deste modo que Irandhir se prepara para incorporar "Ramon", personagem diretamente inspirado em Volmar Santos, criador da Coligay, a primeira torcida LGBT+ brasileira, que desafiou o preconceito nos estádios durante a Ditadura Militar.

Fundada em 1977, a organizada do Grêmio virou livro em 2014. "Coligay: Tricolor e todas a cores", de Léo Gerchmann, foi fundamental para a elaboração do roteiro da minissérie, assinado por Patrícia Corso, Fernando Américo, Raul Perez e Luiz Felipe Noé.

Nos bastidores

Na última segunda-feira (27), Zero Hora esteve presente no set de filmagens da produção da Ventre Studio, em parceria com a Casa de Cinema de Porto Alegre.

Em meio a uma centena de profissionais envolvidos na Associação Leopoldina Juvenil naquela manhã, encontrava-se o seu protagonista, que, em conversa com a reportagem, falou sobre a motivação pelo projeto, a estadia na cidade e a relação dos gaúchos com o Estádio Olímpico, antiga casa do Tricolor.

Primeira foto oficial divulgada da minissérie mostra camisas e cores do Grêmio. Ventre Studio e Casa de Cinema de Porto Alegre / Divulgação

Confira a entrevista com Irandhir Santos

A roteirista Patrícia Corso nos adiantou que, quando leu o roteiro, você gostou muito. Como é que chegou esse convite?

Esse projeto surge como aqueles presentes, sabe? Que chegam muito de surpresa e um presente muito bem embalado que você primeiro se espanta porque recebeu um presente muito bem embalado. Mas quando você abre a embalagem você se espanta o dobro porque a história da Coligay eu desconhecia.

O que te motivou a entrar neste projeto?

Fiquei impressionado com essa marca de coragem tão forte aqui no Rio Grande do Sul acontecendo nos tempos de ditadura. Acho que essa surpresa dupla de receber o roteiro e de o roteiro ser dessa história foi arrebatadora. De cara, quando eu li os quatro capítulos, eu disse: “Cara, eu quero viver essa história e não sei como, não sei como é que vai ser tudo, mas vamos atrás dessa história”. Acho que eu fui atrás da história também.

Você entrou em contato com o Volmar Santos (criador da Coligay) para fazer o papel?

Entrei em contato com o Volmar sim. Ele estava num período muito isolado ainda, no interior. Então, a gente não conseguiu conversar, o que é uma pena. Quero muito ter um tête-à-tête com ele. Como o personagem é sim, sem dúvida, inspirado nele, mas é livremente inspirado nele, isso nos dá uma certa liberdade para muita coisa. Mas é a essência, que é isso que eu acho que é o bonito desse personagem: a coragem do Volmar em fundar essa torcida. E isso está no Ramon.

Como será o personagem que tu vais protagonizar e qual impacto tu achas que ele causará?

Esse é o ponto inicial do personagem, que peita as coisas, vai e funda motivado por uma grande paixão, que é o Grêmio. Então o mote para mim, é que eu acho que essa história vai atingir muita gente, principalmente os apaixonados por futebol. O que te move a construir coisas impossíveis, atitudes que todo mundo está dizendo que não vão dar certo e ele vai e faz e a coisa acontece. Acho que os apaixonados por futebol desse país, se não conhecem, vão conhecer uma história muito forte e emocionante.

Como é que está sendo gravar aqui em Porto Alegre?

Eu tinha passado rapidamente por Porto Alegre, acho que em 2010, num projeto de teatro, mas fiquei um fim de semana. Isso não é passar por Porto Alegre. Agora eu já circulei por parque, restaurante... Aliás, tenho comido muito bem, mas senti a falta de estar mais tempo aqui e conhecer com mais calma tudo que a cidade oferece.

Está gostando da cidade?

Estou há um mês e uma semana aqui em Porto. É pouco porque a cidade está cada vez se tornando maior do que aquilo que eu esperava. É muito viva na sua cultura. Quero ter muito mais acesso. Estou vivendo uma história que é da década de 1970, mas eu queria viver a cidade hoje no que ela tem de efervescência, no que ela oferece com os seus artistas culturalmente falando. Espero, assim, ter esses respiros do trabalho para vivenciar.

Como é a convivência nos sets com os atores daqui?

Eu te confesso que está sendo incrível, principalmente por estar assessorado por essa turma de atores incríveis daqui dessa produção. A Casa de Cinema, nossa, eu ainda não tinha trabalhado com eles e, cara, de uma respeitabilidade assim, com o trabalho do ator. Desde o primeiro contato até a sua assessoria diária eles estão juntos, eles estão próximos oferecendo tudo que a gente precisa. Assim, e para gente, ator que trabalha muito com risco, né? A gente tem que se arriscar sempre. Eles estão lá dando essa assessoria. Então, é mais fácil arriscar quando você tem uma produção como essa, que está muito perto.

Como você imagina ampliar o debate da minissérie para além do público do futebol, em específico para a comunidade LGBT+?

Futebol é um universo muito masculino, muito machista. A gente sabe disso dentro de campo, nas arquibancadas, fora de campo. Acho que o especial dessa série, quando você resgata uma história do passado para ser contada hoje, é claro que tem, sem dúvida alguma, primeiro a memória. De você manter a memória viva de uma história que foi muito bem vivida e que merece estar na memória de hoje. Mas além disso, acho que ela vai trazer pontos de discussão principalmente sobre aquilo que avançamos e aquilo que retrocedemos em relação a muita coisa dentro do esporte, dentro do futebol. Sinto que ainda é um ambiente com muito preconceito. Acho que essa série vem para levantar esse debate.

Qual o peso que esse personagem e essa minissérie podem ter nos tempos atuais?

Eu faço um personagem que é gay assumido, e que é extremamente entendido em relação ao futebol. Eu estou fazendo questão de vivenciar isso em cada cena. O Ramon sabe de futebol, ele sabe tudo: tática, estratégia, tudo. Ele tem um bom debate dentro da série. Acho isso interessante para que vejam bichas falando, com propriedade, sobre futebol e parem de mistificar, de estereotipar como se fosse um esporte distante para esse grupo. É distante para esse grupo por conta do machismo que impõe essa distância, mas é um esporte encantador e que deve ser acessado por qualquer grupo.

Teve alguma cena da história que lhe despertou alguma emoção durante as filmagens?

Vou falar que foi quando eu finalmente cheguei no lugar que para mim, quando eu li o roteiro, eu queria muito visualizar. Quando eu comecei a conversar com as pessoas daqui. Esse lugar, ele vinha na fala, vinha nos depoimentos. Quando eu cheguei nesse lugar eu fui entender o porquê. Que foi o Olímpico.

O estádio está abandonado. Como foi gravar lá dentro?

Eu cheguei e estavam chegando, coincidentemente, as pessoas que iam fazer as participações, né? Os figurantes. E eu vi que as pessoas estavam começando a entrar no Olímpico e muitas delas, assim, chorando. Eu, curioso, fui catar uma delas pelo menos para me dizer “O que houve? Tá tudo bem?” Sabia que tinha alguma coisa e eles disseram “é a memória. A gente viveu muita coisa especial aqui nesse estádio”. É uma parte da história da cidade, do futebol porto-alegrense. Está ali abandonado. Então, no olhar das pessoas, eu fui entender a importância do Estádio Olímpico. E ali eu me senti meio que entrando na história. Foi muito bom começar por ali. Foi o início de tudo e foi o pontapé, usando expressão bem de futebol. Foi o pontapé emocionante assim, eu destacaria essa cena: as que nós fizemos dentro do Olímpico.

