No Dia das Crianças, Ronaldinho faz postagem com camisa do Grêmio: "Só queria ser feliz"

Ronaldinho publicou foto com a camisa do Grêmio. Reprodução / @10Ronaldinho/X

Ronaldinho Gaúcho fez um post de Dia das Crianças, neste domingo (12), e o que chamou a atenção foi a foto utilizada pelo ex-jogador. Ele publicou uma imagem antiga em que está vestindo uma camisa do Grêmio.

Na postagem, o ex-jogador escreveu: "Quando eu era piá eu só queria jogar bola, nem pensava muito no futuro… só queria ser feliz. A vida vai passando e a gente vai aprendendo que o segredo é esse mesmo: não perder o sorriso, nem a vontade de sonhar. A bola é o melhor brinquedo que eu poderia ter recebido... um feliz Dia das Crianças pra todo mundo que ainda tem esse brilho no olhar!".

Ronaldinho foi revelado pelo Grêmio, onde fez as categorias de base e foi lançado para o time profissional. Em 2001, ele deixou o Tricolor e foi para o PSG, da França.

Anos depois, Ronaldinho teve a oportunidade de voltar ao Grêmio, mas optou por atuar no Flamengo, em 2011. No Brasil, também vestiu as camisas de Atlético-MG e Fluminense.