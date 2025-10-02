Neymar e Arthur trocam camisas após empate entre Santos e Grêmio: "Tuntz! Te amo"

Jogadores trocaram camisas autografadas como presentes. @arthurmelo / Instagram / Reprodução

Amigos de longa data, Arthur e Neymar se reencontraram na Vila Belmiro na quarta-feira (1º), quando Santos e Grêmio empataram em 1 a 1. O volante gremista recebeu o craque do Peixe — lesionado — no vestiário. Eles trocaram camisas autografadas como presentes.

O jogador do Grêmio publicou imagens do encontro em seu Instagram. "Que alegria reencontrar você, meu irmão. Que em breve possa estar de volta a fazer o que ama dentro de campo. Sempre na torcida por ti e pelo teu sucesso", escreveu Arthur.

Nos comentário, Neymar retribui o carinho: "Bom te ver Tuntz (apelido de Arthur)!!! Te amo".

Game

A dupla dividiu vestiário em algumas ocasiões na Seleção Brasileira e viraram amigos. Além disso, eles já postaram momentos juntos jogando games on-line.