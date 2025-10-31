Nacional prepara proposta oficial para enviar ao Grêmio por atacante

Kike pode jogar no Uruguai em 2026. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Após conceder mais uma entrevista polêmica à imprensa uruguaia, na qual afirmou que gostaria de jogar no Nacional-URU, o atacante Cristian Olivera tem o futuro cada vez mais distante da Arena em 2026. Agora, o clube uruguaio prepara uma proposta para tentar a contratação do jogador.

A intenção do presidente do Nacional, Flavio Perchman, é viabilizar a chegada de Kike Olivera já no início da próxima temporada. Para isso, uma primeira oferta de empréstimo deve ser encaminhada ao Grêmio até o fim do ano.

O acerto salarial com o atacante não é visto como um obstáculo. O desejo do jogador é retornar ao seu país de origem na próximo temporada, o que facilitaria um acordo com o clube uruguaio. Os dirigentes do Grêmio, por sua vez, não devem facilitar uma transferência.

— É um sonho que tenho (jogar no Nacional). Vamos ver o que acontece até o final de 2025 e tentar terminar da melhor maneira possível o ano. E em 2026 vamos ver o que é possível acontecer com o Flavio — falou Olivera em entrevista para a Rádio Carve Deportiva.

Recentemente, dois clubes mexicanos também demonstraram interesse na contratação de Cristian Olivera, mas as conversas ainda não avançaram para propostas oficiais. Caso seja formalizada uma oferta considerada vantajosa para ambas as partes, as negociações tendem a evoluir.

Cristian Olivera tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2027. Aos 23 anos, o atacante custou US$ 3,5 milhões (cerca de R$ 18 milhões) no início da atual temporada, mas ainda não conseguiu se firmar no ataque tricolor.