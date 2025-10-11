Grêmio

"Mochila do VAR" de torcedor mirim do Grêmio chama atenção em escola de Alvorada; veja o vídeo

Fantasia criativa de gremistinha é uma crítica bem-humorada do pai à arbitragem brasileira na semana do Dia da Criança

João Rosa

Editor

