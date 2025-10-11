"Mochila do VAR" de torcedor mirim do Grêmio chama atenção em escola de Alvorada; veja o vídeo

Bernardo indo para a escola em Alvorada. Kléber dos Santos Sampaio / Reprodução

Na última terça-feira (7), o torcedor do Grêmio Kléber dos Santos Sampaio, 33 anos, teve uma ideia: colocar a cabine do VAR nas costas do seu filho, o pequeno Bernardo, de quatro anos. Sim, é isso mesmo que você leu.

Evidentemente não era uma cabine com aqueles acrílicos de mais de 1 metro e um monitor de 32 polegadas. Mas sim uma "mochila maluca", uma ação lúdica em uma escola de Alvorada, em alusão ao Dia da Criança.

A mochila tinha alças, uma tela de papelão com uma foto do lance em que o zagueiro Noriega, do Grêmio, comete pênalti no lateral Bernabei, do Inter, no Gre-Nal 448. Além da sigla em inglês para árbitro assistente de vídeo bem destacada, para que todos pudessem ver a mochila irreverente do pequeno guri.

A intenção do pai? Brincar e debochar dos lances polêmicos da arbitragem brasileira nos últimos tempos. Principalmente após o último final de semana, quando o Tricolor perdeu para o Bragantino pelo Brasileirão após a marcação de um pênalti com a interferência do árbitro de vídeo.

— Minha esposa perguntou se eu tinha alguma ideia de alguma “mochila maluca”. Como era a semana da mochila maluca na escola, estava olhando no Facebook e vi uma mulher em São Paulo, que fez pro filho dela depois do jogo do São Paulo contra o Palmeiras, com aquele lance do pênalti. Aí eu pensei “bah, vou botar o do Grêmio”, né, já que o VAR tá em pauta aqui no Rio Grande do Sul aqui, no Brasil inteiro — explica.

Bernardo não entendeu absolutamente nada, mas prontamente vestiu a “mochila do VAR”, foi para a escolinha e repetiu para os coleguinhas o que pai o tinha instruído antes: explica que “roubaram do Grêmio”.

— Ele me perguntou “pai, mas essa mochila aqui é sobre o quê?” Ele não sabia o que que era. Até eu explicar pra ele que era sobre o VAR e tudo mais, falei “se alguém te perguntar, tu fala que roubaram o Grêmio” — disse.

O supervisor de obras então resolveu gravar o momento da ida à escola e postar no perfil do Instagram de sua mulher, Taliene Sampaio, mãe do gremistinha.

— Quando ele chegou na escola e os coleguinhas perguntaram pra ele né, que também não entendiam sobre o que que era a mochila dele, ele falava, “ah, é que roubaram o Grêmio”, e foi um sucesso, né?

Confira o vídeo: