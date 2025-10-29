Ministério Público denuncia 11 indivíduos por ataque ao ônibus do Grêmio no aeroporto

Ataque ocorreu em 16 de agosto, quando a delegação do Grêmio se preparava para embarcar para Belo Horizonte. Reprodução / Instagram

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) denunciou 11 homens pelo ataque ao ônibus do Grêmio, ocorrido no dia 16 de agosto, no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre.

A denúncia foi apresentada na terça-feira (28) pela Promotoria de Justiça do Torcedor e Grandes Eventos. Os acusados vão responder por associação criminosa, dano qualificado, lesão corporal e ameaça.

O MPRS também pediu a prisão preventiva de um dos denunciados, apontado como articulador da emboscada. O processo será analisado pelo Juizado do Torcedor e Grandes Eventos. O caso havia sido investigado pela Polícia Civil, que concluiu o inquérito em setembro e indiciou os mesmos 11 suspeitos.

Relembre o caso

O ataque ocorreu em 16 de agosto, quando a delegação do Grêmio se preparava para embarcar para Belo Horizonte, onde enfrentaria o Atlético-MG. Um grupo invadiu a área restrita do Aeroporto Salgado Filho e cercou o ônibus do time. Três seguranças tentaram conter o tumulto, e Luis Fernando Cardoso, o Fernandão, acabou agredido.

Durante a confusão, uma pedra foi arremessada contra o veículo. Jogadores, dirigentes e membros da comissão técnica estavam dentro do ônibus e foram ameaçados, mas não se feriram.

As câmeras de segurança e as impressões digitais coletadas pelo Instituto Geral de Perícias (IGP) permitiram identificar 11 dos 44 participantes da ação. Na época, o Grêmio suspendeu três envolvidos e informou que os nomes dos indiciados seriam enviados ao Quadro Social para novas punições, caso fossem sócios. Todos seguem em liberdade.

Os identificados foram indiciados pela Polícia Civil em setembro. Entre eles, quatro já tinham antecedentes. Um é apontado como líder do grupo e possui registros por roubo, furto, porte ilegal de arma e tumultos em estádios.