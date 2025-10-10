Melhor passador do Brasileirão, Arthur fala de readaptação no Grêmio: "Rápida e intensa"

Arthur diz que se sente ótimo fisicamente. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Arthur chegou, vestiu a camisa tricolor com o número 29 às costas e imediatamente deixou seu impacto no Grêmio. O retorno, após sete anos na Europa, injetou qualidade à equipe tricolor. Assim como o ingresso de outros reforços da janela de julho, a entrada do volante no time foi um dos movimentos que fez a equipe de Mano Menezes, enfim, apresentar um melhor futebol.

E mesmo que o jogador ainda esteja no processo de adaptação novamente ao futebol brasileiro, o resultado do investimento é visto a olhos claros.

Nesta sexta-feira (10), Arthur completa 43 dias de Grêmio desde o anúncio oficial feito pelo clube da contratação. Apesar do pouco tempo, o período foi de muitas movimentações no ambiente do clube. O momento atual é bem diferente da pressão enfrentada dos primeiros dias de Porto Alegre pela sequência negativa do time. Mesmo assim, o jogador, por meio de sua assessoria de imprensa, comentou à Zero Hora de que o período foi evolução no clube.

— Está sendo rápida e intensa. Cheguei com o campeonato andando, na metade da temporada, e o Grêmio realmente precisava de uma sequência de bons resultados. A gente conseguiu, depois teve uma oscilada, mas sinto que a equipe está evoluindo. Está sendo bom pegar essa fase de crescimento, tem me ajudado bastante. Fiquei muito feliz de chegar e encontrar um grupo muito unido. É um grupo bem diferente daquele que eu deixei quando saí, mas hoje vejo um time focado, que está buscando algo maior e querendo encerrar a temporada muito bem — comentou o volante.

Números impressionantes

Como se nunca tivesse saído, o volante encaixou imediatamente no time. E o impacto ficou evidente. Uma estatística divulgada nas redes sociais pelo portal R10 Score mostra que desde sua estreia, o volante é o jogador do Brasileirão com o melhor percentual de passes certos. O meia acerta 94,8% das tentativas de tocar a bola para um companheiro.

— Me sinto muito bem. O ritmo de jogo só vem jogando mesmo, e cada partida me deixa mais próximo do meu melhor nível. Falar em estar 100% é complicado, porque a gente está sempre evoluindo, mas fisicamente me sinto ótimo. Sempre me preparei bem, mesmo nas férias nunca deixei de treinar. O que faltava era o ritmo de jogo, essa rotina de viagem, treino e partida. Agora isso já voltou, e me sinto muito apto pra desempenhar o meu melhor — disse Arthur.

Anunciado como reforço do Grêmio em 28 de agosto, o meio-campista passou por um período de preparação no clube. A estreia aconteceu no dia 13 de setembro. São cinco jogos desde então. Duas vitórias, incluindo o Gre-Nal, um empate e duas derrotas. Agora, com o período maior de descanso por causa da data Fifa, o volante comentou sobre a principal dificuldade que encontrou no retorno ao Brasil.

— A sequência intensa de jogos, sem muito tempo pra descansar. Não tive uma pré-temporada pra me adaptar e conhecer bem todos os companheiros, então foi uma fase de adaptação dentro da própria competição. Mas a gente conseguiu tirar isso de letra e seguir evoluindo juntos — afirmou.

Depois da parceria com Cuéllar em dois jogos, contra Mirassol e no Gre-Nal, Arthur voltará a ter o colombiano ao seu lado contra o São Paulo. O meio-campo considerado ideal pela comissão técnica, no entanto, ainda levará mais algumas semanas para ser reeditado. Até a recuperação de Willian, a aposta é de que os passes do volante serão parte importante para manter o Grêmio competitivo e pontuando em busca do sonho de uma vaga à Libertadores.