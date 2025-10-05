Marlon se revolta contra arbitragem e afirma: "O Grêmio está sendo categoricamente roubado"

Marlon contestou as decisões da arbitragem após a derrota para o Bragantino. JOISEL AMARAL / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

As decisões da arbitragem na derrota do Grêmio para o Bragantino, por 1 a 0, na noite deste sábado (4), geraram reclamação dos jogadores do Tricolor. O duelo no Cícero Marques de Souza, em Bragança Paulista, teve pênalti a favor dos mandantes nos acréscimos, pelo que foi interpretado como um toque de mão de Marlon na área.

Após a partida, o lateral-esquerdo gremista reclamou das decisões da arbitragem. Marlon, que terminou o jogo como capitão do Tricolor, fez fortes críticas aos árbitros da CBF.

— O Grêmio FBPA está sendo categoricamente roubado desde que começou o campeonato. A gente vive numa liga em que você quer melhorar o calendário, mas não tem nem profissionalização dos árbitros. A gente vem de anos e anos de corrupção numa federação onde você não consegue legalizar as coisas. E isso tem muita influência direta no futebol — afirmou Marlon, em sua primeira manifestação.

O lateral seguiu e falou, efetivamente, sobre a partida em Bragança Paulista. No entendimento de Marlon, o pênalti não deveria ser marcado, já que ele estava com o braço colado ao corpo.

— Esse pênalti que foi marcado hoje (sábado) aqui, o que aconteceu com o Grêmio, foi uma baixaria. Isso é sem tamanho, porque não tem critério nenhum. Eu estou com o braço colado. Se eu faço amplitude, a bola bate e volta para frente. A bola desvia no meu peito e vai para fora — resumiu.

Críticas diretas

Marlon também fez duras críticas ao árbitro paranaense Lucas Casagrande. Além do pênalti, o Grêmio também entende que Kannemann não deveria ter sido expulso no primeiro tempo.

— Esse mesmo árbitro marcou uma falta contra a gente, no jogo com o Mirassol, que originou um gol. E o cara do Mirassol está em impedimento, ele vai no VAR e confirma. Na expulsão do Kannemann, ele marca uma jogada que não existe e expulsa o Kannemann, porque já está bravo com ele pelo jogo passado — afirmou Marlon.

O capitão gremista também relembrou outros lances polêmicos contra o Grêmio no Brasileirão. Marlon fez questão de citar os pênaltis marcados a favor do Inter no clássico Gre-Nal.

— Nós tivemos dois pênaltis marcados no clássico Gre-Nal, onde não existe pênalti. Já começa por aí. Foram três pênaltis no jogo. O último pênalti, a gente não pode falar nada porque realmente é. Agora, a gente foi prejudicado contra o São Paulo, contra o Santos, hoje novamente. Tu pode tirar por baixo uns 16, 17 pontos do Grêmio na competição — opinou o jogador gremista.