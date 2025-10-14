Grêmio

Mudanças
Notícia

Marcos Rocha revela cobranças internas no Grêmio e uso de técnica de Abel Ferreira para acalmar Noriega no Gre-Nal

Lateral comentou bastidores do clube e revelou tática que aprendeu com o técnico português para tranquilizar zagueiro durante o clássico

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS