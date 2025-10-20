Marcos Rocha fala sobre dores na derrota para o Bahia: "Nada muito grave, mas vem incomodando"

Marcos Rocha é um dos líderes do vestiário tricolor. André Ávila / Agencia RBS

Aos 16 minutos de jogo, quando o placar marcava 2 a 0 para o Bahia, Marcos Rocha desabou no gramado e pediu para ser substituído. Mais uma vez, a dor muscular no adutor da coxa tirou o lateral do Grêmio de campo antes dos 90 minutos.

Após a goleada sofrida para os baianos, o jogador falou que pediu a troca por "precaução".

O mesmo problema já o havia tirado de campo contra o Vitória, na Arena.

— Já vinha com um incômodo no adutor, eu estiquei a perna, a perna acabou ficando um pouco presa no gramado, aí por precaução preferi pedir pra sair porque não ia contribuir naquele momento pra equipe. Já fiquei de fora de uma partida ou duas por causa desse desconforto. Nada muito grave, mas vem incomodando, e hoje de novo incomodou — relatou.

O próximo compromisso do Grêmio é no domingo (26), contra o Juventude, na Arena. O lateral disse que irá passar por avaliação médica e vai "fazer o que for possível" para ajudar o time:

— O momento precisa disso, precisa de superação, vontade, garra, e eu sempre fui um cara que sempre me coloquei à disposição do treinador.

Figura de liderança do elenco gremista, Marcos Rocha ainda lamentou o resultado da partida e disse que conta com o apoio da torcida no próximo jogo para o Grêmio voltar a vencer.