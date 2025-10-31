"Manutenção da qualidade", promete presidente do Grêmio sobre nova gestão da Arena

Magrisso e Guerra concederam entrevista nesta sexta (31). Reprodução / GrêmioTV

Foram 13 anos de espera por parte do torcedor o Grêmio. Mas, a partir deste sábado (1°), a Arena será administrada pelo clube. Após a compra da gestão do pelo empresário Marcelo Marques, que optou por doá-la ao clube, o Tricolor passa a ter controle do local.

Em entrevista no auditório da Arena, o presidente Alberto Guerra, e o vice Eduardo Magrisso, que também foi responsável por conduzir o processo de transição, comentaram sobre o futuro do estádio, que enfim será administrado pelo Grêmio.

— Hoje é o último dia de uma época do Grêmio. Amanhã já começa a gestão da Arena em nome do Grêmio — disse Guerra, logo no começo da coletiva.

O presidente agradeceu o gesto do empresário Marcelo Marques e revelou que a nova gestão buscará manter a qualidade dos serviços apresentados nos últimos meses, quando Marques era o responsável por gerir o estádio.

Guerra ainda confirmou que a atual diretoria irá evitar o máximo de mudanças com relação a o que vinha sendo realizado até aqui no estádio, visto que haverá uma troca no comando do Grêmio nos próximos meses em função das eleições presidenciais. A ideia, segundo ele, é deixar que a nova diretoria não seja surpreendida com grandes alterações.

— A gente vai buscar mexer o menor possível no que já vem sendo feito, a não ser que seja extremamente necessária alguma decisão de médio e longo prazo, porque senão a gente vai deixar, obviamente, para a próxima gestão tomar essas decisões. Então, encerro aqui só com um compromisso com o nosso torcedor de manutenção da qualidade — afirmou Guerra.

Jogos ainda neste ano

O primeiro jogo do Grêmio na Arena sob o comando da nova gestão será justamente neste sábado. A equipe encara o Brasil de Farroupilha pelo jogo de volta das semifinais do Gauchão Feminino. Na ida, um empate em 0 a 0, fora de casa. O vice-presidente Eduardo Magrisso ainda confirmou o interesse da nova gestão em dar mais oportunidades para o time feminino jogar no estádio.

— Ninguém mais do que o nosso time feminino merece essa deferência pela luta que elas têm em condições até desiguais, nada obstante o esforço que o Grêmio faz. Essas mosqueteiras vão inaugurar a Arena sobre a gestão do Grêmio — disse o vice-presidente.

Já entre os homens, a primeira partida ocorrerá na quarta (5), às 20h, contra o Cruzeiro, pela 31ª rodada do Brasileirão. Na sequência, até o fim de 2025, o Grêmio terá outros três jogos na Arena, contra Vasco, Palmeiras e Fluminense, respectivamente.