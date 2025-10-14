Grêmio

Coletiva
Notícia

"Manter os pés no chão e trabalhar forte", afirma técnico do Grêmio sub-17 após goleada sobre o Atlético-MG

Time de Ruimar Kunzel ficou mais próximo do título ao vencer o Galo na Arena por 4 a 1

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS