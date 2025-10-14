"Manter os pés no chão e trabalhar forte", afirma técnico do Grêmio sub-17 após goleada sobre o Atlético-MG

Ruimar Kunzel concedeu entrevista coletiva após goleada sobre Atlético-MG. Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

O Grêmio tem mais que uma vantagem: tem uma mão na taça. Após golear o Atlético-MG por 4 a 1 na partida de ida da final do Brasileirão sub-17, com gols de Lucca (duas vezes), João Borne e Roger, o técnico Ruimar Kunzel destacou em entrevista a solidez da equipe ao longo da competição, valorizou a boa atuação na final

— A gente fez uma grande partida dentro da nossa Arena. Realmente valorizar o resultado. Sabíamos que encontraríamos muitas dificuldades, mas ao mesmo tempo sabíamos também a nossa capacidade — comenta.

Kunzel frisou que apesar do placar elástico e da possibilidade de poder perder por até 2 a 0 na partida de volta, marcada para o sábado (18), às 10h, na Arena do Galo, nada está definido:

— Hoje a gente tem uma equipe bem sólida, bem competitiva, bem competente, bem técnica, né? E a gente pôde comprovar dentro da Arena um grande jogo hoje. Obviamente não tem nada definido. Foi uma grande partida, sim. A gente valoriza muito o resultado, a importância dele. A gente precisa consolidar lá em Minas. Então é preparar ao longo da semana, manter os pés no chão, trabalhar forte e manter a humildade para que a gente possa ir até Minas e conquistar um resultado positivo na busca por esse título, que será tão importante para todos nós — avalia.

Questionado sobre ansiedade e até euforia por parte dos atletas jovens, empolgados pela vitória, o treinador falou em trabalhar questões de comportamento.

— Agora é trabalhar um pouquinho as questões comportamentais dos atletas, né? Dia a dia, com bastante conversa, através de algumas análises, para que realmente a gente possa estar mantendo os pés no chão. Acho que é extremamente importante também a gente estar competindo em diversas competições, em diversos campeonatos, torneios, algumas viagens, porque isso vai calejando os nossos atletas, né? Vai fazendo com que os atletas possam ter algumas experiências. E isso é extremamente importante para que quando cheguem nesses momentos decisivos, né? Como uma final de campeonato brasileiro — comenta.

Ainda insistido sobre a parte comportamental dos jovens atletas, Ruimar Kunzel fez questão de trazer a importância deste assunto:

— É tão importante quanto (a parte comportamental). Obviamente, a gente fica um pouco mais voltado às questões do campo, os treinamentos, as análises, as estratégias. Mas a gente procura trabalhar bastante a parte técnica, a parte comportamental dos atletas. Porque isso é de suma importância. Não adianta a gente estar insistindo em algumas questões táticas, algumas mecânicas, alguns movimentos, se o atleta não está bem consigo mesmo, não está com o comportamento adequado que a gente considera aqui no Grêmio. Então, isso faz total sentido para a gente. E a gente tem batido muito forte nessa tecla — disse.

Sobre o episódio envolvendo a substituição de Lucca, que saiu de campo contrariado após sair da partida, o comandante gremista procurou amenizar

— A gente já conversou ali no vestiário, a gente já trocou uma ideia, mas a gente também vai voltar a orientar para que nada fuja disso. Acho que faz parte do processo do jogo, o calor do jogo ali. Então, já está resolvido, já está tudo tranquilo — revela.

Por fim, o treinador comentou sobre a boa relação entre as categorias de base e o futebol profissional do Grêmio:

— Eu acredito que os nossos atletas estão em um processo muito interessante de desenvolvimento e nós, como categoria de base, precisamos oportunizar. A gente precisa mostrar esses atletas. Então, hoje, por exemplo, toda a comissão do Mano estava presente. A gente realmente tem uma integração muito boa com o profissional através das coordenações, então esse caminho está curto — conclui.