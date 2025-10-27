Mano teve reunião fechada com jogadores do Grêmio na semana que antecedeu a vitória sobre o Juventude; saiba os detalhes

Mano reuniu os jogadores na semana passada. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Antes de voltar a vencer no Brasileirão, o técnico Mano Menezes promoveu uma conversa importante a portas fechadas com o grupo de jogadores do Grêmio, no CT Luiz Carvalho. O encontro foi mantido em sigilo até ser revelado pelo próprio comandante gremista, na entrevista coletiva após a vitória por 3 a 1 sobre o Juventude.

Segundo apurou a reportagem de Zero Hora, a reunião, realizada na última terça-feira (21), não teve clima de “lavação de roupa suja” nem cobranças pesadas sobre os atletas. O objetivo foi promover um diálogo franco, principalmente sobre questões táticas.

Um dos principais pontos abordados foi o desempenho do sistema defensivo na derrota por 4 a 0 para o Bahia. Foram discutidos, por exemplo, erros de perseguições individuais em campo. Algo considerado fora de sintonia com o futebol atual.

A comissão técnica apresentou explicações detalhadas sobre falhas individuais e coletivas do setor. A avaliação interna é de que as comissões anteriores não conseguiram atingir um nível de excelência nessa área, e que os reflexos disso ainda são sentidos por alguns atletas.

— A gente teve uma reunião, que essa vocês não noticiaram, porque essa foi mais segredo, na terça-feira, quando nós chegamos do jogo da Bahia. Porque nós fomos discutir os erros, os equívocos táticos que cometemos no jogo da Bahia. Foram muitos. Um jogo que termina 4 a 0 é muita coisa que você deixou de fazer, por mais mérito que o adversário tem. E precisava ser discutido isso — disse Mano Menezes após a vitória sobre o Juventude.

A reação do grupo à conversa foi positiva. A percepção de quem participou do encontro é de que o elenco sentiu muito a derrota em Salvador, mas que também demonstrou indignação com o desempenho apresentado diante dos baianos.

A recuperação veio de forma imediata, com a vitória sobre o Juventude. Ainda assim, o entendimento interno é de que o time precisa eliminar a irregularidade que vem sendo apresentada no Brasileirão, para encerrar a competição da maneira mais digna possível.