Mano terá semana cheia para trabalhar possível repetição de time do Grêmio

Mano começa nesta terça a preparação do time gremista. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Grêmio retoma, na tarde desta terça-feira (28), os treinamentos visando o compromisso diante do Corinthians, no próximo domingo (2), em São Paulo. O técnico Mano Menezes terá cinco atividades para definir a escalação da equipe, e a repetição do time que venceu o Juventude é uma possibilidade.

A reapresentação está marcada para as 16h desta terça-feira, com apenas uma atividade no período da tarde. Os outros quatro treinamentos ocorrerão pela manhã, às 10h, no CT Luiz Carvalho. O treino de sábado (1º), antes da viagem para São Paulo, está previsto para as 9h.

Essas atividades serão importantes para Mano Menezes recuperar o físico dos jogadores e preparar o time para tentar pontuar na capital paulista. O treinador poderá repetir o onze inicial que entrou em campo na vitória sobre o Juventude, caso nenhum jogador apresente problema na reapresentação desta terça.

Durante a semana, apenas Gabriel Grando poderá retornar aos treinos. O goleiro sentiu um desconforto muscular na véspera da partida contra o Juventude. Já o lateral-direito Marcos Rocha segue em tratamento de uma lesão muscular grau 2.

Corinthians e Grêmio se enfrentam no próximo domingo, às 16h, em Itaquera. O Tricolor é o 11º colocado na tabela do Brasileirão, com 39 pontos conquistados.

Calendário de treinos:

Terça - 16h

Quarta - 10h

Quinta - 10h

Sexta - 10h

Sábado - 9h

Viagem para São Paulo

Domingo - 16h - jogo contra o Corinthians