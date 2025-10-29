Mano revela conversa com Monsalve sobre posicionamento para jogar no Grêmio

Atleta de 21 anos foi contratado pelo Tricolor no ano passado. Lucas Uebel / Gremio

Após três meses de afastamento, em que estava se recuperando de uma luxação no ombro direito, Monsalve voltou a ser relacionado pelo Grêmio no último domingo (26). O meia não entrou em campo na vitória sobre o Juventude, mas foi assunto durante a entrevista coletiva do técnico Mano Menezes.

De acordo com o comandante gremista, antes de reaparecer no banco de reservas da Arena, o colombiano debateu em qual posição gostaria de atuar na equipe.

— Perguntei no quadro que estava montado o time que ia jogar hoje (domingo) aonde ele se via, e ele me mostrou uma posição que não é exatamente a que eu vejo ele. Então, contra-argumentamos, conversamos, mostramos coisas e disse que, se fizer essa função que tu está te vendo, tem que fazer isso, isso e isso, porque a função exige. Não é uma questão de eu gostar ou não. Pode ser que lá na frente vá fazer, pode ser que ele mostre para mim que ele tem a capacidade, a característica para fazer e eu, com a maior facilidade, vou me entregar e vou colocar ele nessa posição — explicou o treinador.

Conforme apurou Zero Hora, Mano gostaria de ver Monsalve aberto pelo lado esquerdo, repetindo a função que Willian vinha desempenhando antes sofrer uma fratura no pé direito. Já o meia prefere atuar centralizado, atrás do centroavante — onde Edenilson tem sido escalado.

A função do meia

O debate não é novo e já foi estabelecido na chegada de Mano Menezes ao Grêmio. Logo na terceira partida à frente da equipe, após a derrota para o CSA, pela Copa do Brasil, no fim de abril, o técnico explicou por que passou a escalar Edenilson na função central do meio-campo.

— O jogador que joga por dentro precisa sustentar a posição, a bola, e ter bom posicionamento para fechar espaço. O Monsalve ainda precisa evoluir um pouco para saber fazer isso bem. No primeiro gol, estávamos com o Edenilson por fora em uma troca de movimento, e o adversário teve muita facilidade. Não pode ter facilidade de sair por dentro. Isso se chama posicionamento, maturidade de jogador e temos que trabalhar para que isso avance. Então, temos escolhido o Edenilson, que é um jogador que sempre jogou por fora, para que a equipe fique melhor — declarou à época.

Contratado pelo Grêmio ainda no ano passado, junto ao Independiente Medellín, Monsalve disputou 49 jogos e anotou seis gols. Nesta temporada, foram 28 partidas (13 como titular), com três gols marcados e quatro assistências.