Mano revela conversa com elenco do Grêmio sobre arbitragem: "É hora de aceitarmos um pouco os erros"

Time de Mano venceu por 2 a 0 nesta quinta (16). Jeff Botega / Agencia RBS

O Grêmio entrou na data Fifa na bronca com a arbitragem após uma derrota marcada por polêmicas diante do Bragantino. Contudo, na volta do período de jogos das seleções, a situação foi diferente: sem mágoas com quem esteve no apito.

Após a vitória contra o São Paulo, na Arena, o técnico Mano Menezes revelou que, nas últimas semanas, teve conversas com seu elenco para contribuir com a arbitragem no duelo desta quinta (16), visando amenizar erros e polêmicas.

O Grêmio bateu a equipe paulista por 2 a 0, com dois gols de Carlos Vinícius, sendo o segundo dele de pênalti. A penalidade foi marcada após revisão do árbitro Davi de Oliveira Lacerda no VAR.

— Pra nós, o pênalti (em Edenilson) foi muito claro. Acho que ele deveria ter marcado no campo de jogo. Mas a "coisa" tá tão assustadora que eu entendo também as dúvidas que eles (árbitros) têm. Falamos com a arbitragem sobre isso, pra que todos tenhamos um pouco de calma. Até algumas reclamações dos jogadores, porque todos estão com os nervos à flor da pele. Então, é hora de aceitarmos um pouco os erros — disse Mano, que completou:

— Trabalhei muito isso com a equipe, que a gente não entrasse em campo desequilibrado emocionalmente, porque aí provavelmente íamos transferir todos os problemas para o árbitro. Não ia adiantar, ele ia se voltar contra gente, e era o contrário do que tínhamos que fazer.

A torcida e alguns jogadores do Grêmio ainda pediram um segundo pênalti, quando a bola bate na mão de Sabino. Comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, Diori Vasconcelos entendeu que a penalidade deveria ter sido marcada. No entanto, Mano concordou com a decisão da arbitragem.

— Achei que não foi pênalti, a bola que bateu na mão, porque bateu no corpo antes. Olhei o lance, achei que não foi.