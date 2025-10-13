Mano? Renato? O que Odorico Roman e Paulo Caleffi pensam sobre o técnico do Grêmio para 2026

Candidatos concederam entrevistas ao programa "Zona Mista". Jonathan Heckler / Agencia RBS

Paulo Caleffi e Odorico Roman, pré-candidatos já confirmados à presidência do Grêmio, participaram nesta segunda-feira (13) de uma entrevista no programa Zona Mista, veiculado no YouTube de GZH. O programa foi divido em dois: uma hora de entrevista para cada pré-candidato.

Sobre o tema treinador para 2026, ambos tiveram cautela ao falar sobre a permanência de Mano Menezes para a próxima temporada. E também deixaram claro que a volta de Renato Portaluppi não está nos planos.

O que os pré-candidatos disseram sobre a permanência de Mano Menezes no Grêmio

Paulo Caleffi

— Primeiro, tenho muito respeito pelo Mano Menezes e eu jamais faria qualquer indicativo a respeito do prosseguimento ou não porque é desrespeitoso. O Mano está com trabalho em andamento, assim como o Felipão. Como temos um projeto de trabalho de verdade, a questão do treinador virá após o Brasileiro, que eu vou ter uma conversa com o Mano de maneira leal, para que ele possa ponderar as situações e o nosso departamento de futebol também.

Odorico Roman

— O Mano Menezes é um dos grandes treinadores brasileiros, é uma pessoa muito experiente, que sabe organizar time. Ele teve um pouco de dificuldade no início, talvez a última janela colocou alguns jogadores que ele conseguiu organizar melhor o time. E nós vamos avaliar. Ele é o técnico do Grêmio, nós estamos torcendo por ele, é uma possibilidade de manutenção para o ano que vem.

O que os pré-candidatos disseram sobre a possibilidade do retorno de Renato Portaluppi

Paulo Caleffi

— Tem determinados temas, que a gente precisa ser bem objetivo. Eu me manifestei no final do ano que o Renato precisava de um afastamento do Grêmio. Nós não podemos brincar jamais com a imagem do ídolo. Isso não se mistura com o profissional, com os serviços prestados. O Renato saiu daqui extremamente desgastado, tanto com boa parte do torcedor, mas com vocês também da imprensa. Entendo que ele voltou a trabalhar, inclusive, de maneira rápida demais. Isso ficou claro lá no Fluminense. Então, nesse momento, não. O Renato, por todo o respeito que tenho a ele e por aquilo que ele representa para o Grêmio, me parece que ele deveria cuidar da sua vida privada, da sua saúde, daquilo que é tão caro para ele ali, que é tomar o "choppinho" com os amigos, o futevôlei, e de fato dar uma relaxada e depois decidir a vida dele.

Odorico Roman

— Tenho um grande carinho pelo Renato. Fui vitorioso com ele, ganhamos a Copa do Brasil, ganhamos a Libertadores, a torcida lembra muito bem da festa que foi. O Renato é um grande ídolo do Grêmio, um excelente jogador que marcou época, treinador vitorioso. A gente tem que avaliar que, na última passagem do Renato por aqui foi muito estressante para todos, especificamente para o Renato também, que morava longe da sua família. Nós tivemos a enchente, um episódio que foi muito desgastante. E o Renato, quando saiu, manifestou que gostaria de descansar um pouco, estava precisando dar um tempo, voltar lá para o Rio de Janeiro, que ele ama tanto. Então, a gente tem que respeitar isso. O nosso posicionamento é de que o técnico do Grêmio é o Mano e vamos deixar o Mano trabalhar.