Mano reconhece superioridade do Bahia em goleada sofrida pelo Grêmio: "Fomos amplamente dominados"

O técnico Mano Menezes reconheceu a ampla superioridade do Bahia na goleada por 4 a 0 sofrida na noite deste domingo (19), em Salvador. Na avaliação do comandante, o time não teve lucidez ou capacidade de competir ao longo de toda a partida.

Em uma entrevista rápida, por conta do retorno a Porto Alegre após a partida, Mano respondeu poucas perguntas. Mas resumiu dizendo que o jogo "começou e terminou mal" para o Tricolor:

— A partir do gol cedo, perdemos completamente a lucidez. Tentei retomar o posicionamento, mas fomos amplamente dominados. Deveríamos ter feito uma partida melhor. Perdemos todos os duelos. Teve um time que disputou tudo, e outro que não disputou nada — desabafou.

Ao citar a qualidade do adversário, Mano afirmou que o Grêmio precisa "saber jogar" jogos difíceis, como este contra o Bahia:

— Mesmo na derrota, tem que saber perder. Vamos perder, temos equipes melhores que nós no Campeonato Brasileiro. Mas temos que saber jogar essas partidas — afirmou.

Sobre o ritmo do jogo, Mano afirmou que o Grêmio foi envolvido na intensidade do Bahia, e não soube encontrar alternativas para escapar do momento difícil:

— (O jogo) não pode andar conforme o adversário quer. Não conseguimos fazer isso. Hoje foi um dia, mas essas coisas acontecem. Tem dia que nada dá certo. Hoje foi um deles — resumiu.

O Grêmio volta a campo no fim de semana. No domingo (26), às 16h, recebe o Juventude, na Arena.