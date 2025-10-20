Grêmio

Mano reconhece superioridade do Bahia em goleada sofrida pelo Grêmio: "Fomos amplamente dominados"

Técnico admitiu que nada deu certo em derrota por 4 a 0 sofrida em Salvador, na noite deste domingo

