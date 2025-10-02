Mano reconhece erro em gol no fim do jogo, mas valoriza empate do Grêmio contra o Santos: "O ponto é justo"

Grêmio chegou ao quarto jogo consecutivo sem perder. JOTA ERRE / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Por pouco o Grêmio não saiu com uma vitória diante do Santos, em jogo da 26ª rodada do Brasileirão. Na Vila Belmiro, o Tricolor vencia até os 44 minutos do segundo tempo, mas os donos da casa buscaram o empate em 1 a 1.

Apesar de reconhecer que o time poderia ter vencido, o técnico Mano Menezes não vê o resultado como negativo, visto que o Tricolor pontuou fora de casa.

— Penso que pelas ações do jogo, pelo que aconteceu, o ponto é justo. Eu sempre falo que o futebol não é um jogo de justiça. Naquela hora, daquele jeito, não podemos mais tomar. E muito menos com uma bola que entrou baixa na frente, nem foi uma cobrança com uma qualidade tão boa, ela entrou baixa — disse o técnico sobre o gol sofrido nos minutos finais.

Mano ainda apontou que o Grêmio teve boa atuação até determinado momento em que alguns jogadores foram substituídos, principalmente Arthur, que deixou o gramado aos 19 minutos da segunda etapa. Segundo o treinador, a equipe perdeu a capacidade de reter a bola no campo de ataque.

— Fomos muito lúcidos, com qualidade para fazer aquilo que queríamos fazer. E a partir de um determinado momento, naturalmente, quando fomos perdendo jogadores importantes, a equipe não reteve mais a bola na frente. A equipe não encontrou mais a saída que era necessária para não tomar uma como tomamos nos últimos minutos — explicou o comandante gremista.

Desfalques impactam no desempenho

Outro ponto levantado por Mano Menezes na entrevista coletiva após a partida são os jogadores que desfalcam o time por estarem no departamento médico. O técnico lembra que é difícil não oscilar quando se perde grande quantidade de atletas.

— Tem 12 jogadores fora. Nenhum time no Brasil, se tirar 12 jogadores, não vai ter queda, não vai oscilar em determinados momentos do jogo. A gente é normal, como todos os outros. E são jogadores, alguns deles, de exceção. Então, mesmo que você encontre jogadores como temos, que são abnegados, que entram e que se doam todos, você não consegue substituir à altura de jogadores desse nível em lugar nenhum — concluiu Mano Menezes.

O Grêmio volta a jogar neste sábado (4), às 18h30min, contra o Bragantino, em Bragança Paulista.