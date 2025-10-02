Grêmio

Mano reconhece erro em gol no fim do jogo, mas valoriza empate do Grêmio contra o Santos: "O ponto é justo"

Treinador gremista ainda lembrou que conta com desfalques no elenco, o que dificulta a sequência de boas atuações

Zero Hora

