Mano promove "rodízio", e Grêmio utiliza 27 jogadores nos últimos 30 dias 

Desde o Gre-Nal, no dia 21 de setembro, o Grêmio vive uma rotina de trocas das opções escolhidas por Mano Menezes em campo. Da vitória para o São Paulo para a goleada sofrida para o Bahia, seis mudanças na escalação. Ao todo, em sete partidas, são 27 jogadores utilizados.
A série de mudanças do jogo em Salvador passou pela preocupação de novas lesões. Um risco de perder alternativas para o final do Brasileirão. Além da suspensão de Dodi, planejada para o volante limpar a relação de cartões amarelos, Mano teve outras preservações. Arthur e Alysson não viajaram pelo receio de sofrerem problemas físicos.
— Em relação às ausências: o São Paulo tinha (contra o Grêmio) 12, 15 ausências. Todos têm lesão. É o preço que estamos pagando pela sucessão de jogos. Uma hora essa conta ia chegar — disse Mano Menezes, após a goleada sofrida para o Bahia.
Dos jogadores relacionados no período, só seis não jogaram nenhum minuto. Jorge, Viery, Jemerson, João Pedro, Enzo e Gabriel Mec.
O grupo profissional listado pelo clube no site conta ainda com outros jogadores. Thiago Beltrame não foi convocado no período por opção da comissão técnica.
Rodrigo Ely e Monsalve estão em recuperação de lesões e devem ser opção nas próximas semanas. Balbuena, Villasanti e Braithwaite também estão no departamento médico, mas só serão opção a partir de 2026.
A relação de jogadores utilizados por Mano no último mês:
Goleiros
- Gabriel Grando
- Tiago Volpi
Laterais
- Marcos Rocha
- Marlon
- João Lucas
- Lucas Esteves
Zagueiros
- Gustavo Martins
- Kannemann
- Noriega
- Wagner Leonardo
Volantes
- Cuéllar
- Dodi
- Arthur
- Alex Santana
- Camilo
Meias
- Willian
- Edenilson
- Cristaldo
- Riquelme
Pontas
- Pavon
- Aravena
- Cristian Olivera
- Amuzu
- Alysson
Centroavantes
- Carlos Vinícius
- André Henrique
- Jardiel