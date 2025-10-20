Mano promove "rodízio", e Grêmio utiliza 27 jogadores nos últimos 30 dias 

Mano Menezes alterou o Grêmio nas últimas partidas. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Desde o Gre-Nal, no dia 21 de setembro, o Grêmio vive uma rotina de trocas das opções escolhidas por Mano Menezes em campo. Da vitória para o São Paulo para a goleada sofrida para o Bahia, seis mudanças na escalação. Ao todo, em sete partidas, são 27 jogadores utilizados.

A série de mudanças do jogo em Salvador passou pela preocupação de novas lesões. Um risco de perder alternativas para o final do Brasileirão. Além da suspensão de Dodi, planejada para o volante limpar a relação de cartões amarelos, Mano teve outras preservações. Arthur e Alysson não viajaram pelo receio de sofrerem problemas físicos.

— Em relação às ausências: o São Paulo tinha (contra o Grêmio) 12, 15 ausências. Todos têm lesão. É o preço que estamos pagando pela sucessão de jogos. Uma hora essa conta ia chegar — disse Mano Menezes, após a goleada sofrida para o Bahia.

Dos jogadores relacionados no período, só seis não jogaram nenhum minuto. Jorge, Viery, Jemerson, João Pedro, Enzo e Gabriel Mec.

O grupo profissional listado pelo clube no site conta ainda com outros jogadores. Thiago Beltrame não foi convocado no período por opção da comissão técnica.

Rodrigo Ely e Monsalve estão em recuperação de lesões e devem ser opção nas próximas semanas. Balbuena, Villasanti e Braithwaite também estão no departamento médico, mas só serão opção a partir de 2026.

A relação de jogadores utilizados por Mano no último mês:

Goleiros

Gabriel Grando

Tiago Volpi

Laterais

Marcos Rocha

Marlon

João Lucas

Lucas Esteves

Zagueiros

Gustavo Martins

Kannemann

Noriega

Wagner Leonardo

Volantes

Cuéllar

Dodi

Arthur

Alex Santana

Camilo

Meias

Willian

Edenilson

Cristaldo

Riquelme

Pontas

Pavon

Aravena

Cristian Olivera

Amuzu

Alysson

Centroavantes