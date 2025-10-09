Mano pode ter volta de titulares do Grêmio em jogo-treino na Arena 

Mano Menezes comandou treino nesta quinta-feira (9) Lucas Uebel / Gremio

O Grêmio terá atrações importantes no jogo-treino contra o Brasil de Pelotas, no sábado (9), às 11h, na Arena. A atividade terá presença de torcedores mediante a doação de um brinquedo em bom estado ou uma contribuição ao Instituto Geração Tricolor.

O técnico Mano Menezes ainda definirá a escalação a ser utilizada e pode apresentar novidades. Três titulares têm chance de retornar na atividade.

Marcos Rocha, Cuéllar e Carlos Vinicius estão se recuperando de questões musculares. Os três ainda estão sendo avaliados quanto a jogarem ou não o jogo-treino.

Ainda há dúvida sobre a situação de Cristian Olivera. O uruguaio ainda está treinando parcialmente por conta de dores musculares e não tem feito todos os trabalhos no campo.

Tiago Volpi não deve ser utilizado no jogo-treino. O goleiro segue sendo reavaliado em função de um edema na coxa e o Grêmio espera seu retorno para o confronto diante do São Paulo, dia 16.

