Mano pode ter volta de titulares do Grêmio em jogo-treino na Arena 

O Grêmio terá atrações importantes no jogo-treino contra o Brasil de Pelotas, no sábado (9), às 11h, na Arena. A atividade terá presença de torcedores mediante a doação de um brinquedo em bom estado ou uma contribuição ao Instituto Geração Tricolor.
O técnico Mano Menezes ainda definirá a escalação a ser utilizada e pode apresentar novidades. Três titulares têm chance de retornar na atividade.
Marcos Rocha, Cuéllar e Carlos Vinicius estão se recuperando de questões musculares. Os três ainda estão sendo avaliados quanto a jogarem ou não o jogo-treino.
Ainda há dúvida sobre a situação de Cristian Olivera. O uruguaio ainda está treinando parcialmente por conta de dores musculares e não tem feito todos os trabalhos no campo.
Tiago Volpi não deve ser utilizado no jogo-treino. O goleiro segue sendo reavaliado em função de um edema na coxa e o Grêmio espera seu retorno para o confronto diante do São Paulo, dia 16.
O clube informou que a torcida poderá assistir à partida mediante a doação de um brinquedo em bom estado ou a doação de valor mínimo de R$ 10 destinado ao Instituto Geração Tricolor (IGT), via QR Code.
No dia do evento, o acesso ao público será realizado pelas Rampas Oeste e Leste da Arena. Os portões estarão abertos a partir das 10h e o setor disponível será a Arquibancada Norte, acessada pelos portões Q, S, U e W. As doações serão recebidas no momento de acesso pelas rampas.