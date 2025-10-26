Mano Menezes vê "grande partida" do Grêmio em vitória sobre o Juventude: "Era a resposta que tínhamos que dar"

Tricolor venceu na Arena por 3 a 1. Jeff Botega / Agencia RBS

Depois de sofrer uma goleada assustadora no jogo anterior, veio uma vitória do alívio. Com três gols de Carlos Vinícius o Grêmio venceu o Juventude por 3 a 1 neste domingo (26), na Arena.

Para Mano Menezes, o resultado foi a reação que o time devia depois dos 4 a 0 para o Bahia. Aliviado, o técnico destacou a entrega e a postura do jogadores do Tricolor diante da equipe da Serra.

— Acho que a gente fez uma grande partida. Era uma resposta que tínhamos que dar depois de domingo (19, na goleada para o Bahia), de um jogo muito ruim, um acidente de percurso. Isso acontece num campeonato com 38 rodadas. As coisas já estão bem firmes, isso que fizemos hoje é uma demonstração — disse Mano.

— A resposta foi boa, desde o primeiro momento do jogo. Mesmo quando a gente ainda não tinha conseguido abrir o marcador, a gente já era superior como equipe. E isso me deixou muito contente — completou.

O técnico gremista ainda destacou a importância do resultado deste domingo para efeitos de tabela do Brasileirão:

— Essa vitória dá um alívio de pontuação. Para olhar um pouco para cima, é preciso ter um alicerce firme embaixo para não descer. Por isso o resultado é importante: pela maneira como a equipe se portou e atuou para ser merecedora da vitória.

Em 11º na tabela, com 39 pontos, o Grêmio volta a campo no próximo domingo (2), às 16h. O compromisso é fora de casa, contra o Corinthians, 10ª colocado com a mesma pontuação.