Mano Menezes tem retorno importante para o jogo contra o São Paulo

Noriega será titular contra o São Paulo. Geison Lisboa / Agência RBS

O técnico Mano Menezes recebeu um reforço importante às vésperas da retomada do Brasileirão. O volante Erick Noriega voltou a ficar à disposição para os treinamentos a partir desta segunda-feira (13). Já o atacante Aravena, que apresenta um desconforto muscular, será reavaliado pelo departamento médico.

Os dois jogadores perderam o período de atividades no CT Luiz Carvalho por estarem a serviço de suas seleções. Noriega foi convocado pelo Peru, enquanto Aravena defendeu o Chile. Curiosamente, as duas seleções se enfrentaram na última sexta-feira (10).

Apenas Noriega, no entanto, chegou a entrar em campo, atuando na derrota peruana por 2 a 1. Aravena, por sua vez, sentiu um desconforto no adutor da coxa e acabou sendo cortado do amistoso.