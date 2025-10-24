Mano Menezes indica escalação do Grêmio para encarar o Juventude; veja provável time

Mano terá reforços importantes contra o Juventude. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio deve confirmar mudanças para encarar o Juventude, no domingo (26), pelo Brasileirão. A escalação passará por mudanças pelos retornos de jogadores recuperados de lesões. O mistério deve seguir, mas há indicação em relação às principais dúvidas.

O técnico Mano Menezes fez alguns testes nos últimos dias. Entretanto, nesta sexta, ele confirmou os retornos de Volpi, Arthur e Alysson, que se recuperavam de problemas físicos, direto para o time titular.

A principal dúvida envolvia o primeiro volante. Cuéllar e Dodi, que volta de suspensão, disputam a vaga de parceiro de Arthur. Há um plano de variação do titular pelas características do adversário, mas também pelo condicionamento. Contra o Juventude, conforme apuração de Zero Hora, Dodi deverá começar.

Sem Marcos Rocha, lesionado, mesmo que João Lucas seja da posição, Gustavo Martins foi testado na lateral direita. O jovem tem recebido confiança da comissão técnica e levado a melhor na competição interna.

Nas pontas, Alysson e Amuzu devem começar o confronto. Os dois foram escalados contra o São Paulo recentemente, mas não ganharam sequência contra o Bahia, em Salvador, por questões físicas. Agora, eles retomam espaço com a tendência de retorno de Pavon ao banco de reservas. Kannemann, mesmo com as falhas no Nordeste, deverá seguir como titular.

O provável Grêmio para encarar o Juventude tem: Volpi; Gustavo Martins, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur e Edenilson; Alysson, Carlos Vinicius e Amuzu.