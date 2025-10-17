Mano Menezes ganha opção para o ataque do Grêmio contra o Bahia

Chileno deve ser relacionado para o jogo contra os baianos. André Ávila / Agencia RBS

O técnico Mano Menezes deve ganhar mais uma opção para o ataque do Grêmio contra o Bahia, neste domingo (19), em Salvador. Recuperado de um desconforto muscular no adutor da coxa, o atacante Aravena treinou normalmente na manhã desta sexta-feira (17).

O chileno foi preservado na vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, na noite de quinta-feira (16), devido ao problema sentido durante a data Fifa, quando estava a serviço da seleção do Chile. Agora, recuperado, ele deve ser relacionado por Mano Menezes para o jogo contra os baianos.

Aravena é uma alternativa também para a função de centroavante, posição em que vinha sendo testado nos treinos. Ele se junta a Pavon, Cristian Olivera, Amuzu, André Henrique e Carlos Vinícius nas opções ofensivas. Alysson, por sua vez, tem presença incerta em razão do problema muscular sentido ainda no primeiro tempo da partida contra o São Paulo.