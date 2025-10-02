Mano Menezes e Alex Santana se desentendem após empate entre Grêmio e Santos; veja o vídeo

Resultado foi de 1 a 1 na Vila Belmiro. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O clima esquentou entre Mano Menezes e Alex Santana após o 1 a 1 com os Santos na Vila Belmiro, nesta quarta-feira (1º). Uma câmera na torcida flagrou o momento em que o volante saiu andando, irritado, depois de uma discussão com o técnico gremista ainda no gramado.

Alex Santana entrou na partida aos 18 minutos do segundo tempo, no lugar de Arthur. Na cotação de GZH, a atuação do volante recebeu nota 5.

Veja o vídeo da discussão