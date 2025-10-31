Mano encaminha escalação do Grêmio para encarar o Corinthians; veja provável formação

Mano Menezes pode repetir escalação contra o Corinthians. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O técnico Mano Menezes comandou, na manhã desta sexta-feira (31), com portões fechados no CT Luiz Carvalho, o penúltimo treino do Grêmio antes do jogo contra o Corinthians. A tendência é de que o treinador repita a escalação que venceu o Juventude na última rodada do Brasileirão.

O trabalho feito ao longo da semana no CT indica a manutenção do mesmo time que derrotou a equipe da Serra por 3 a 1, na Arena. Existe chance de mudança na lateral direita, com a saída de João Lucas para a entrada de Gustavo Martins, mas a tendência é de que Mano mantenha a formação vitoriosa.

Um provável Grêmio tem: Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi e Arthur; Edenilson, Alysson, Amuzu e Carlos Vinícius.

O último treinamento está marcado para a manhã deste sábado (1º). No período da tarde, a delegação gremista viaja para São Paulo.