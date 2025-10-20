Mano admite impacto dos desfalques em derrota para o Bahia: "Voltamos a ser um Grêmio que não queríamos ser" 

Mano falou sobre os desfalques após a partida. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O técnico Mano Menezes reconheceu o impacto dos desfalques na goleada para o Bahia, neste domingo (19). Sem muitos jogadores, o Tricolor foi dominado e perdeu por 4 a 0, em Salvador.

Jogadores como Arthur e Alysson, titulares contra o São Paulo, ficaram fora do jogo. Cuellar, por outro lado, voltou ao time, mas também com menos ritmo. Mano falou sobre o peso das ausências:

— Voltamos a ser um Grêmio que não queríamos mais ser. Mesmo assim, o Grêmio não pode apresentar o que apresentou — reconheceu.

O treinador explicou que, após o jogo contra o São Paulo, achou que contaria com Arthur para a partida contra o Bahia:

— Saí convicto que teríamos ele. Depois, as horas seguintes apontaram o contrário. Mas teremos uma semana cheia pela frente, provavelmente vamos ter muitos à disposição — projetou.

O Grêmio volta a campo no fim de semana. No domingo (26), às 16h, recebe o Juventude, na Arena.