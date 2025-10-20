Grêmio

Problemas
Notícia

Mano admite impacto dos desfalques em derrota para o Bahia: "Voltamos a ser um Grêmio que não queríamos ser" 

Treinador afirmou que time sentiu ausências em goleada por 4 a 0 na noite deste domingo

Zero Hora

