Luis Suárez anota em goleada e chega a 600 gols na carreira; veja vídeo

Aos 38 anos, o atacante uruguaio Luis Suárez alcançou, neste sábado, a marca de 600 gols na carreira. O feito foi alcançado ao balançar as redes na goleada do Inter Miami sobre o Atlanta United por 4 a 0 pela Major League Soccer (MLS).
O ex-jogador do Grêmio é o quarto atleta em atividade a alcançar a marca. Apenas o português Cristiano Ronaldo (946), o argentino Lionel Messi (886) e o polonês Robert Lewandowski (732) atingiram este número.
Nas redes sociais, o atacante celebrou a marca alcançada. "Uma noite especial, pela vitória importantíssima e por atingir 600 gols na carreira", disse Suárez no X.
De acordo com dados da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS, na sigla em inglês), o Barcelona foi o clube no qual Suárez mais balançou as redes, com 198 gols. Na passagem pelo Grêmio, o artilheiro marcou 29 gols. Mesmo aposentado da seleção uruguaia, Suárez ostenta a marca de maior artilheiro do país vizinho, onde balançou em 69 vezes.
Entre os maiores artilheiros da história do futebol, o uruguaio está na 12ª colocação geral. Para entrar no top 10 jogadores mais goleadores na carreira, ele precisa de mais 27 gols para ultrapassar o norte-irlandês Joe Bambrick, com 626.
Veja o gol de número 600 de Luis Suárez
Confira os gols de Luis Suárez por clube e pela seleção uruguaia
- Barcelona: 198 gols
- Ajax: 111 gols
- Liverpool: 82 gols
- Seleção uruguaia: 69 gols
- Inter Miami: 42 gols
- Atlético de Madrid: 34 gols
- Grêmio: 29 gols
- Nacional: 20 gols
- Groningen: 15 gols
Veja os jogadores com 600 ou mais gols na história
- Cristiano Ronaldo: 946 gols
- Lionel Messi: 886 gols
- Pelé*: 762 gols (reconhecidos pela Fifa)
- Romário: 756 gols
- Robert Lewandowski: 732 gols
- Ferenc Puskás: 725 gols
- Josef Bican: 722 gols
- Jimmy Jones: 639 gols
- Gerd Muller: 634 gols
- Joe Bambrick: 626 gols
- Abe Lenstra: 624 gols
- Luis Suárez: 600 gols
*Apesar de Pelé ter contado mais de 1.283 gols na carreira, a Fifa reconhece apenas 767.
Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.