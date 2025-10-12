Grêmio

Ex-Grêmio

Luis Suárez anota em goleada e chega a 600 gols na carreira; veja vídeo

Uruguaio atingiu a marca neste sábado, na vitória do Inter Miami sobre o Atlanta United por 4 a 0 

Estadão Conteúdo

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS