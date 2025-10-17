Quem é Luis Eduardo, o zagueiro que saiu do Piauí para virar capitão do Grêmio e da seleção sub-17

Já integrado ao time profissional, Luis Eduardo ingressou na equipe sub-17 na fase final do Brasileirão da categoria. Angelo Pieretti / Grêmio, Divulgação

A trajetória de Luis Eduardo, zagueiro de 17 anos do Grêmio, é marcada por uma maturidade rara para a idade. Nascido no Piauí e criado na Bahia, ele trocou o Nordeste pelo Sul aos 13 anos, quando desembarcou em Porto Alegre para defender o Tricolor.

Um passo grande para um menino que chegou com uma bagagem repleta de sonhos e responsabilidade, acompanhado de um professor — e longe de seus familiares, que seguiram na Bahia. À época, não sabia ao certo o que seria de sua carreira, mas já sonhava alto. Quatro anos depois, neste sábado (18), pode ser o responsável por levantar um troféu inédito para o Grêmio.

Trajetória

Ainda que o frio tenha sido um desafio inicial, a adaptação ao RS, segundo ele, foi rápida e tranquila:

— Eu já estava acostumado a ficar longe da família. Foi um processo bem natural. Rapidamente, fiz amizades e me adaptei bem. Tive um pouco mais de dificuldade para me adaptar ao frio, mas hoje já não é mais problema. Já considero Porto Alegre como minha casa — conta o jogador, em entrevista a Zero Hora.

A naturalidade e tranquilidade em sua fala refletem em suas ações dentro de campo. Desde que chegou ao Grêmio, em setembro de 2021, consolidou-se como uma das principais referências da base tricolor. Hoje com 17 anos e 1m86cm de altura, destaca-se pela velocidade, leitura de jogo, antecipação e liderança.

Títulos e faixa de capitão

Suas características o levaram a conquistas e responsabilidades que poucos da sua geração alcançaram. É capitão do Grêmio sub-17 e também da seleção brasileira da categoria. Pelo Brasil, ergueu o troféu do Sul-Americano de 2025.

— Poder ser um dos capitães do Grêmio e da seleção é uma sensação incrível. Sei que tem uma responsabilidade grande, mas também um orgulho enorme — afirmou o defensor, que segue como um dos líderes do grupo brasileiro que disputará o Mundial sub-17, em novembro, no Catar.

Transição para o profissional

O ano de 2025 marcou também o primeiro passo do jovem entre os profissionais. Além de zagueiro, Luis Eduardo também já foi utilizado como lateral-direito. Foi nessa posição, improvisada, que fez sua estreia pelo time principal, na última rodada da primeira fase do Gauchão, contra o Ypiranga, em Erechim.

Ele também já foi relacionado para partidas do Campeonato Brasileiro, contra Flamengo e Fluminense. Desde o início da temporada, treina com o elenco principal e vive a transição com serenidade.

— Eu almejo representar muito bem o Grêmio e retribuir toda a confiança que depositam em mim. Quero dar muitas alegrias pra torcida gremista e, se for da permissão de Deus, poder jogar na Europa um dia — projeta.

Em busca do título inédito

Antes disso, contudo, ele tem outro objetivo imediato: conquistar o Brasileirão sub-17, título inédito para o clube. Como já estava integrado ao time profissional, Luis Eduardo ingressou na equipe da categoria na fase final.

Na ida da decisão, no 4 a 1 sobre o Atlético-MG, na Arena, o zagueiro e capitão saiu na segunda etapa, após sofrer um pisão. Porém, em princípio, nada grave — deve ir a campo novamente neste sábado:

— A expectativa é grande. Dá um friozinho na barriga, normal, mas é um sentimento bom. O grupo vem trabalhando forte pra conquistar esse título inédito pro Grêmio. Estou confiante.

Com Thiago Silva e Van Dijk como referências, Luis Eduardo desponta como um dos nomes mais promissores da nova geração gremista. Será opção de Mano Menezes quando encerrar sua participação no campeonato de base.

Trata-se de um zagueiro de origem nordestina, formado em solo gaúcho e já acostumado a carregar a braçadeira de capitão — símbolo de liderança que parece natural em quem nasceu para comandar a defesa e se espelha em grandes nomes do futebol mundial. O título do Brasileirão sub-17 pode ser mais um capítulo de sua jornada no Grêmio, que já é longa e tende a perdurar ainda mais.

