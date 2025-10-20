Liberado para voltar a treinar com elenco, Monsalve se aproxima de reforçar o Grêmio

Colombiano será avaliado nos próximos dias. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O meia Monsalve está mais próximo de voltar a jogar pelo Grêmio. Recuperado da cirurgia para corrigir uma luxação no ombro direito, o colombiano foi liberado para treinar com o restante do elenco no CT Luiz Carvalho e será avaliado nas atividades desta semana.

Porém, a presença entre os relacionados para enfrentar o Juventude, no próximo domingo (26), na Arena, não depende apenas do jogador readquirir ritmo. Pela impossibilidade de realizar exercícios físicos no local da contusão durante muito tempo, o atleta perdeu massa muscular no braço direito.

Monsalve não atua desde o fim de julho, quando deixou o gramado mais cedo na derrota para o Alianza Lima, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana, no Peru.

Neste ano, o jogador disputou 28 jogos (13 como titular), tendo marcado três gols e dado quatro assistências.