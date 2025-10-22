Lesão de Marcos Rocha abre disputa na lateral-direita do Grêmio

Marcos Rocha tem lesão muscular na coxa esquerda. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O técnico Mano Menezes terá uma baixa de um titular importante nos próximos jogos do Grêmio. O lateral Marcos Rocha tem uma lesão muscular e sua vaga passa a ser disputada por jogadores de características diferentes.

A ausência do experiente lateral-direito deixa duas opções de substituto para o técnico Mano Menezes: João Lucas e Gustavo Martins. Ambos já fizeram a função recentemente e buscam um lugar no time contra o Juventude, no domingo (26).

Ainda não há indicativo nos treinos de qual dos dois será o titular da equipe diante do time da Serra. Inclusive, a tendência é que haja uma avaliação jogo a jogo sobre a utilização dos dois atletas, de acordo com a estratégia montada.

João Lucas é lateral de origem, mas considerado um pouco mais ofensivo. Também, sofreu com lesões neste ano e ainda não se firmou desde a chegada ao clube.

Por ser zagueiro, Gustavo Martins oferece mais proteção para a defesa. Foi o escolhido de Mano Menezes quando o clube não tinha laterais à disposição e a dupla de zaga era formada por Kannemann e Wagner Leonardo.

Gustavo também foi a opção do treinador na Bahia, quando Marcos Rocha precisou sair. Depois de começar a partida como zagueiro, foi deslocado para o lado direito da defesa.

Leia Mais Diogo Olivier | Por que o Grêmio tem de tratar um velho freguês como se fosse decisão de campeonato

No primeiro turno, quando venceu o Juventude em Caxias do Sul, o lateral-direito do Grêmio foi Gustavo Martins. Na oportunidade, João Lucas estava lesionado e sequer foi relacionado.

João Lucas soma 14 jogos na temporada. Dos 28 jogos de Gustavo Martins, em pelo menos 13 ele foi utilizado como lateral-direito em algum momento da partida.