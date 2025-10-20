Lateral do Grêmio comenta atuação contra o Bahia: "A gente podia ficar até amanhã tentando fazer um gol"

Lateral falou após a partida. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Foi uma noite para esquecer a deste domingo (19), na Fonte Nova. O Grêmio levou 4 a 0 do Bahia em goleada que saiu barata para o Tricolor. O resultado deixa o time na 12ª posição, com 36 pontos.

Após a partida, Marlon admitiu que o time "não conseguiu fazer praticamente nada" e não jogou com a mesma qualidade das últimas rodadas:

— Hoje era um dia que a gente podia ficar tentando até amanhã fazer um gol, ia ser difícil. São coisas que acontecem no futebol, a gente tem que levantar a cabeça. Claro que a atitude não faltou, mas o espírito a gente sabe que tem que ser melhor.

O lateral lembrou que o Grêmio entrou em campo desfalcado — seis posições tiveram mudanças em relação ao jogo contra o São Paulo — mas reconheceu que isso não justifica o mal resultado:

— O torcedor viu que esse time tem potencial. Eu não posso bater na tecla que a gente está desfalcado, porque a gente joga no Grêmio, quem está aqui tem condições.

Com a cabeça no clássico estadual contra o Juventude, na Arena, o lateral disse que agora o foco é analisar os erros para vencer em casa. As equipes se enfrentam no próximo domingo (26), às 16h, pela 30ª rodada do Brasileirão.