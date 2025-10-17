Kike Olivera pede desculpas após ser multado por indisciplina no Grêmio: "Não foi intencional"

O Grêmio teve grande atuação e venceu o São Paulo com tranquilidade nesta quinta-feira (16). Em jogo da 28ª rodada do Brasileirão, o Tricolor fez 2 a 0 no São Paulo e chegou aos 36 pontos na tabela, na 11ª colocação.
Apesar do resultado, nem todos os jogadores foram bem. O uruguaio Cristian Olivera entrou na segunda etapa e desperdiçou grande chance para ampliar o placar. Além disso, desperdiçou outros contra-ataques.
Nos últimos dias, o atacante foi multado pelo Tricolor por motivos disciplinares. Entre eles estariam atrasos aos treinos, assim como o não comparecimento em refeições. Além disso, ele concedeu uma entrevista à rádio El Espectador, do Uruguai, e reclamou da saída do time titular.
Após a vitória sobre o São Paulo, ele conversou com a imprensa na zona mista e pediu desculpas ao torcedor gremista.
— Peço desculpas à torcida. Tanto à torcida quanto aos companheiros por ter falado isso. A verdade é que não foi intencional. Mas quero agradecer a torcida e aos companheiros por me darem confiança. Bom, hoje não saiu o gol, mas ganhamos. Ganhar é o que importa. Vamos para cima, Grêmio — disse o uruguaio.
O Grêmio volta a jogar neste domingo (19), às 20h30min, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O Tricolor ocupa a 11ª colocação com 36 pontos.