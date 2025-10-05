Kannemann protesta contra expulsão em derrota do Grêmio e nega agressão: "Está inventando coisas, é uma vergonha" 

Zagueiro levou cartão vermelho de Lucas Casagrande no final do primeiro tempo. JOISEL AMARAL / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O zagueiro Kannemann foi outro a manifestar o descontentamento com a arbitragem de Lucas Casagrande, na derrota do Grêmio por 1 a 0 para o Bragantino, neste sábado (4). Ele concedeu entrevista na zona mista, após a partida.

O zagueiro esteve envolvido em um dos lances capitais da partida. No fim do primeiro tempo, Kannemann foi expulso, quando o árbitro teria visto uma agressão do defensor a um jogador do Bragantino. Mesmo com os protestos dele e do time, o árbitro não foi ao VAR conferir o lance.

Ainda muito indignado, Kannemann se manifestou após o fim do jogo, reclamando demais da atuação do árbitro:

— Ele está inventando coisas. Se a gente vem aqui e perde, com mérito do rival, tudo bem. Mas hoje o Bragantino não teve nada. Não teve agressão — sustentou.

Ele também reclamou do excesso de acréscimos no segundo tempo, antes do pênalti, no último lance da partida:

— Oito minutos, depois mais um. A gente viaja, fica seis, sete dias fora de casa, o torcedor gasta dinheiro, o clube gasta dinheiro. E aí acontece isso. É uma vergonha — disparou.

