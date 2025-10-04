"Kannemann pensou que eu iria colocar o braço e acabou atingindo meu rosto", diz zagueiro do Bragantino sobre lance da expulsão

Kanneman levou cartão vermelho de Lucas Casagrande. JOISEL AMARAL / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Envolvido na expulsão de Kannemann, o zagueiro Pedro Henrique, do Bragantino, falou sobre o lance após o término do primeiro tempo.

O defensor do Grêmio recebeu cartão vermelho do árbitro Lucas Casagrande (PR) no final da etapa inicial.

— Baixei o braço do Kannemann e ele pensou que eu iria colocar o braço. Ele acabou atingindo meu rosto. Aí foi uma decisão do árbitro e do VAR — disse Pedro Henrique sobre lance de expulsão.

Segundo Diori Vasconcelos, comentarista de arbitragem do Grupo RBS, o vermelho foi exagerado.