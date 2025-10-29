Kannemann é preservado em parte do primeiro treino do Grêmio para enfrentar o Corinthians

Embora poupado, zagueiro não preocupa para o jogo de domingo. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O zagueiro Kannemann foi preservado de parte do treino do Grêmio na manhã desta quarta-feira (29). Apesar disso, não preocupa a comissão técnica para o jogo do próximo fim de semana, contra o Corinthians, em São Paulo.

Conforme apurado pela reportagem de Zero Hora, o argentino esteve presente nos trabalhos de força realizados no gramado do CT Luiz Carvalho, mas depois ficou de fora de duelos individuais entre atacantes e defensores. Portanto, foi uma precaução em relação a um dos jogadores mais experientes do elenco.

Como os atletas gremistas se reapresentaram nesta terça (28) após um dia de folga, o trabalho foi o primeiro em que o técnico Mano Menezes contou com todo o grupo. Haverá mais três atividades antes da viagem à capital paulista.

Sem problemas por lesão ou suspensão, o Tricolor pode repetir a mesma escalação que venceu o Juventude no último domingo (26). Porém, há dúvida se o lateral João Lucas será mantido como titular ou se o zagueiro Gustavo Martins pode reaparecer improvisado, em nome de um fortalecimento defensivo.

Desta forma, a escalação gremista pode ter: Tiago Volpi; João Lucas (Gustavo Martins), Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur, Alysson, Edenilson e Amuzu; Carlos Vinícius. A partida, válida pela 32ª rodada do Brasileirão, está agendada para iniciar às 16h de domingo (2).