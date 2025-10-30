Jorge Bastos: por que quero ser presidente do Grêmio

Jorge Bastos é o candidato da chapa 3. Leandro Schabbach / Divulgação

Quero ser presidente para devolver o Grêmio ao seu devido lugar: conquistando títulos. Quero concretizar um conjunto de ideias e projetos que visam dotar o clube com as melhores práticas de gestão, ao melhor estilo das grandes empresas e clubes de classe mundial. Represento conselheiros, associados e torcedores gremistas que há um bom tempo vêm debatendo e propondo ações concretas para o nosso Grêmio.

Faço parte de um grupo de gremistas visionários, mas com muita capacidade de realização — o projeto Arena e a reestruturação do Quadro Social estão aí para comprovar isso. Queremos um clube forte, moderno e competitivo.

Nossos 9,8 milhões de torcedores exigem e merecem isso. Temos a torcida mais fanática do Brasil — e, conforme pesquisas recentes, a maior torcida do Sul do país. Nossa torcida é incomparável. Somos um dos maiores clubes de futebol da América do Sul, reconhecidos pelo jeito de jogar e de torcer. Nossa marca é muito forte.

Por isso, precisamos fazer com que todo este potencial esteja alinhado, contribuindo para o fortalecimento do clube. Precisamos ser vitoriosos dentro e fora de campo. O Grêmio dispõe de um orçamento anual superior a R$ 600 milhões. Este número mostra a necessidade de uma gestão de excelência.

Precisamos de muita sinergia no clube. Tudo deve estar a serviço do futebol — razão de ser do Grêmio. Desta forma, todas as ações do clube devem estar direcionadas para as metas estabelecidas para o curto, médio e longo prazos.

Teremos executivos para todas as áreas do clube. E cobraremos resultados. Isso vale para todas as áreas — sobretudo, para o futebol. Nossa categoria de base merece um projeto perene. Nossa rede de captação de jovens talentos precisa ser estimulada.

Nosso desafio é implantar um programa que desenvolva a excelência de cada área do clube de forma harmônica e a serviço do futebol, tudo isso para que o torcedor gremista se identifique cada vez mais com o seu Grêmio e perceba os resultados dentro de campo.

Assim, teremos nossa casa — a Arena — valorizada, rentável e lotada, num ambiente extremamente favorável ao nosso time. Vamos todos alentar e cantar para ver o Grêmio campeão. Os títulos serão consequência.

Por isso, eu quero — e estou preparado — para ser o presidente de todos os gremistas.