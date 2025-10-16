Jogo entre Grêmio e São Paulo terá ação especial em alusão ao Outubro Rosa

Camiseta lançada pelo Grêmio no começo do mês. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

A partida entre Grêmio e São Paulo terá uma ação especial que faz parte da campanha do Outubro Rosa, mês de conscientização do câncer de mama.

Mulheres que tiveram câncer de mama e foram tratadas no Núcleo Mama do Hospital Moinhos de Vento entrarão em campo vestindo a camisa rosa do Grêmio, fruto da parceria da Femama com a Umbro, lançada no começo de outubro.

A ação é uma parceria entre a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (Femama), o Hospital Moinhos de Vento e o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (Imama).

A campanha do Outubro Rosa deste ano da Femama busca incentivar a população a adotar hábitos de prevenção primária e realizar exames regularmente, enfatizando que “Quem procura, acha em tempo de curar!”