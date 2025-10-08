Jogadores do Grêmio poderão se enfrentar em "Clássico do Pacífico"

Atacante Aravena (E) e volante Noriega foram convocados para data Fifa. CRIS BOURONCLE / AFP

O Grêmio não entrará em campo nesta semana, mas estará atento à possibilidade de Aravena e Noriega entrarem em campo. Os dois jogadores foram convocados pelas seleções chilena e peruana, respectivamente, que se enfrentarão nesta sexta-feira (10), às 20h, em partida amistosa, em La Florida, no Chile.

Apesar do caráter amistoso, o duelo é conhecido como "Clássico do Pacífico", pois reúne uma rivalidade histórica entre dois países que viveram um conflito bélico entre 1879 e 1883.

No futebol, contudo, o momento dos times é de baixa, com as seleções terminando as Eliminatórias na última e penúltima colocações, sem vaga para a próxima Copa do Mundo. As duas equipes, inclusive, estão em processo de renovação e serão comandadas por treinadores interinos.

Este será o único jogo de ambos durante a data Fifa, podendo se reapresentar em Porto Alegre a tempo de estarem à disposição contra o São Paulo, no dia 16, na Arena, pelo Brasileirão.