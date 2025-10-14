Grêmio

Jogador que marcou pela Seleção na sua estreia como titular quase defendeu o Grêmio na Série B

Tricolor encaminhou acerto com o atleta, mas esbarrou em limitações financeiras para fechar a contratação

Saimon Bianchini

