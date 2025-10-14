Paulo Henrique esteve perto de jogar pelo Grêmio em 2022. YUICHI YAMAZAKI / AFP

Principal novidade na lista para os amistosos da Seleção Brasileira nesta data Fifa e autor do gol que abriu o placar no amistoso contra o Japão, o lateral-direito Paulo Henrique por pouco não atuou no Grêmio.

O Tricolor prospectou o lateral direito para a disputa da Série B, em 2022, acertou as bases salariais, mas esbarrou no aspecto financeiro para tirá-lo do Juventude na ocasião.

O atleta foi fundamental para o time da Serra permanecer na elite do Brasileirão. Paulo Henrique disputou 30 partidas no ano e deu três assistências. Na mesma edição, o Tricolor foi rebaixado à Segunda Divisão. O departamento de futebol à época identificou características positivas no atleta e fez contato para tentar fechar o negócio.

A questão salarial seria alcançada, mas a pedida do Juventude foi considerada elevada para o padrão de investimento gremista à época. A ordem da direção era não fazer grandes investimentos em negociações.

— O problema foi o acerto financeiro. A gente não podia gastar — declarou a Zero Hora, o ex-diretor de futebol Sérgio Vásquez, braço direito de Dênis Abrahão.

Muitas opções na posição

Outro empecilho foi o excesso de laterais direitos no plantel no começo de 2022. O Grêmio tinha à disposição Orejuela, Lucas Kawan e Leonardo Gomes. Nenhum conseguiu vingar. O título estadual foi conquistado com o zagueiro Rodrigues improvisado na função. Depois, Edilson e Rodrigo Ferreira foram contratados para reconduzir a equipe à Primeira Divisão.

Trajetória de Paulo Henrique

Em 2022, Paulo Henrique disputou 29 jogos, marcou dois gols e deu uma assistência. No ano seguinte, foi vendido para o Atlético-MG, onde não vingou. Depois, ele se transferiu para o Vasco, clube pelo qual atuou 114 partidas e chamou a atenção de Carlo Ancelotti, que o convocou após o corte de Wesley.