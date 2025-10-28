Horários, regras e data da posse: tudo o que você precisa saber sobre a eleição presidencial do Grêmio

Eleição entre os conselheiros será nesta quinta-feira (30). Camila Hermes / Agencia RBS

O Grêmio inicia nesta quinta-feira (30) o processo de escolha do seu presidente para o triênio 2026-2029. Serão três candidatos na disputa: Paulo Caleffi, Jorge Bastos e Odorico Roman.

O primeiro capítulo ocorre no Auditório da Arena. O pleito no Conselho Deliberativo terá um colégio eleitoral de 351 votos possíveis. São 300 conselheiros eleitos (com a possível substituição por suplentes), mais 18 conselheiros natos (ex-presidentes do clube, ex-presidentes e vices do Conselho Deliberativo) e 33 jubilados.

A votação das chapas terá início às 19h, e às 19h30min, em segunda chamada. Seis tablets estarão instalados no auditório. O voto é secreto e presencial, com a necessidade de apresentação de documento com foto.

As chapas que superarem o percentual de 20% dos votos dos conselheiros presentes avançam para a disputa junto ao associado do clube. A previsão é de que o processo de apuração desta quinta leve de duas a três horas até o anúncio do resultado.

Votação para sócios

A votação para os sócios ocorre no dia 8 de novembro. Nessa data, além da possibilidade de votação pela internet, a Arena também terá tablets instalados para quem quiser votar presencialmente.

Para participar do pleito, o associado precisa atender a alguns requisitos: ter mais de 16 anos, fazer parte do quadro social há pelo menos dois anos ininterruptos e estar em dia com as mensalidades nos 12 meses anteriores à eleição. Isso significa que as competências até outubro de 2025 devem estar quitadas até o dia 31 de outubro.

Além disso, é indispensável que o cadastro junto ao clube esteja completo e atualizado até às 23h59min do dia 5 de novembro. Devem constar corretamente as informações pessoais, como: nome completo, CPF, data de nascimento, e-mail e número de celular com DDD — este último item é obrigatório para quem deseja votar pela internet. O número final de votantes será conhecido nos próximos dias.

Data da posse

Após a apuração e o anúncio dos vencedores da disputa em 8 de novembro, o novo presidente precisará aguardar cerca de um mês para tomar posse. Pelo estatuto do clube, uma nova gestão só poderá assumir após o fim da participação do clube nas competições.

O último ato da gestão Alberto Guerra será o jogo contra o Sport, marcado para o dia 7 de dezembro. Depois do confronto, uma data a partir do dia 8 de dezembro será escolhida para a posse da nova direção.

Os candidatos pela ordem de inscrição

Chapa 1 - Juntos pelas três cores

Presidente: Paulo Caleffi

Paulo Caleffi Vice-presidentes: Antônio Vicente Nunes, Luigi Gerace, Pedro Dalmagro, Ricardo Sessegolo, Richard Gurski e Roger Fischer

Chapa 2 - Odorico com apoio de Celso Rigo

Presidente: Odorico Roman

Odorico Roman Vice-presidentes: Antonio Dutra Junior, Carlos Dressler, Eduardo Schumacher, Fábio Rigo, Juliano Franczak e Paulo Grings

Chapa 3 - Grêmio de novo

Presidente: Jorge Bastos

Jorge Bastos Vice-presidentes: Donato Hubner, Gabriel Mello, Flavio Vasconcellos, Luiz Jacomini, Maurício Pereira e Rodrigo Karan