Alberto Guerra revelou que os contatos com a CBF iniciaram após a expulsão de Kannemann. Renan Mattos / Agencia RBS

A derrota do Grêmio para o Bragantino por 1 a 0 segue dando o que falar em relação à arbitragem. Nesta segunda-feira (6), dois dias após o duelo, a diretoria tricolor protocolou medidas para reverter os cartões recebidos por Kannemann e Marlon e fez novas reclamações à CBF.

Em entrevista a ESPN nesta segunda, o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, revelou que ao ver Kannemann ser expulso, no fim do primeiro tempo, iniciou o contato com pessoas que trabalham na entidade, pois entendia que o cartão vermelho ao zagueiro argentino tinha sido um "absurdo".

— Estamos protocolando algumas medidas jurídicas, inclusive para reverter os cartões, porque a gente entende que eles são absurdos — revelou o dirigente, que utilizou como exemplo o atacante Plata, do Flamengo, que teve um cartão anulado pela Conmebol.

Guerra ainda lembrou que Luís Vagner Vivian, diretor-executivo de futebol, está no Rio de Janeiro para tratar das situações com a CBF. Ele ainda disse que notou uma maior reclamação de torcedores de todo o país quanto à arbitragem a partir de situações ocorridas no jogo do Grêmio, assim como na partida entre São Paulo e Palmeiras, quando o Tricolor Paulista reclamou de um pênalti não marcado.

O presidente gremista revelou que conversou com o presidente do São Paulo, Julio Casares, após o jogo, para entender o que ele estava pensando, já que o clube foi derrotado pelo rival por 3 a 2. Da mesma forma, alegou que o interesse é contribuir com o esporte e não exclusivamente com o Grêmio.

— A gente quer contribuir com o esporte, que o produto melhore. A gente está nessa briga com o Libra também, tentando valorizar o nosso produto futebol, e passa também pela arbitragem — disse Guerra.

O Grêmio foi escutado

Guerra admite que vê na atual gestão da CBF a intenção de melhorar a tal situação envolvendo a arbitragem brasileira. Ele conta que solicitou que apenas árbitros experientes apitem jogos do Grêmio a partir de agora.

Além disso, ele entende que o clube foi escutado, visto que o árbitro Lucas Casagrande foi afastado. Ramon Abatti Abel, que apitou o clássico paulista, também foi afastado pela entidade.

— A primeira sinalização foi o afastamento do árbitro. Isso não ocorre toda vez. É a quarta vez, se eu não me engano. Tinha ocorrido duas vezes, agora outros dois depois dessa rodada, o que já demonstra que o Grêmio foi escutado. Infelizmente, acho que para o Grêmio seria importante árbitros experientes, inclusive jogando aqui na Arena, para que tenhamos mais tranquilidade, porque realmente os ânimos ficam muito exaltados — concluiu Alberto Guerra.